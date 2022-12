„Po ní mladší muž poštval svého rotvajlera povelem „Vem si ho!“ na poškozeného, kterého pes kousl do pravé holeně. Potom ho podezřelý muž povalil na zem a bránil mu v pohybu. Při tomto se pes staršímu muži zakousl do levé nohy a levé ruky. Poškozenému se pak podařilo vysmeknout, vstát ze země a udeřit útočníka pěstí do obličeje. Ten reagoval tak, že znova poslal svého psa na poškozeného a pes se mu opět zakousl přes oděv do levé nohy,“ popsala napadení policistka.

Výsledkem této potyčky bylo zranění staršího z mužů spočívající v tržné ráně na levém lýtku, povrchovým odřeninám a modřině na ruce, které si vyžádaly lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost trvající dvacet dní.

„Podezřelému muži za spáchání tohoto trestného činu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ doplnila Věra Mžiková.