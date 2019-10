Starosta Leopoldschlagu, pod které hraniční osada Wullowitz nedaleko Dolního Dvořiště spadá, se s oběma obětmi vraždy dobře znal. Zemědělec Franz Greul (63 let), který zemřel bezprostředně po útoku nožem, ve Wullowitzu provozoval malou farmu. "Bylo to nesmírně skromný člověk, který svou práci miloval," zavzpomínal podle deníku meinbezirg.at Hubert Koller.

Další člověk, přítel zavražděného sedláka, o něm mluví jako o jednom z "nejhodnějších lidí, které si dokážete představit."

Davida Hostinara, pracovníka azylového centra, starosta Hubert Koller popsal jako "nesmírně spolehlivého" člověka. "Práce v centru pro něj byla jako stvořená, působil jako skvělý prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami."

Smrt mladého muže, který svůj život zasvětil péči o uprchlíky, silně zasáhl také všechny jeho kolegy z Červeného kříže. "David obětavě šířil myšlenku celosvětového Červeného kříže a až do své tragické smrti ztělesňoval jednotící silu lidskosti. S láskou k člověku, bez ohledu na kulturu a původ, posiloval sepětí a integraci ve společnosti," svěřil se Walter Aichinger, ředitel hornorakouského Červeného Kříže.

David Hostinar o život bojoval čtyři dny v Keplerově univerzitní nemocnici v Linci. V pátek 17. října svůj boj bohužel prohrál.

Podezřelý je ve vazbě

Jamal A. měl už před vraždou co do činění s policií, a to čtyřikrát. V září 2016 se pustil do křížku s dalšími žadateli o azyl, následovalo písemné varování. Znovu se, s dalším azylantem, popral v květnu 2019. Ve stejném měsíci napadl i svou vlastní manželku. A posledním přečinem před vraždou byla jeho divoká jízda v areálu autoškoly Auböck v Trölsbergu (okres Freistadt) v letošním červenci. Při praktické zkoušce poškodil vozidlo autoškoly. Třiatřicetiletému Afghánci bylo tehdy nařízeno, že musí absolvovat kurz zvládání vzteku a nenásilné komunikace. Začal na něj chodit, ale nedokončil ho.

V pondělí 14. října sedl v Leopoldschlagu na kolo, kde s manželkou a dvěma dětmi bydlel v soukromém bytě, a vyrazil do Wullowitzu za Davidem Hostinarem na jednání o zaměstnání. Údajně se mu nelíbila navrhovaná pracovní doba. Po hádce na svou oběť zaútočil. Ostatní žadatelé o azyl se ho pokusili zadržet, ale marně. Davida Hostinara pobodal a z centra, které je dnes už vystěhované a nachází se pár desítek metrů od bývalé rakouské celnice, ujel na kole. Na statku, který stojí asi o 300 metrů dál, uviděl otevřená vrata. Po majiteli statku chtěl auto. Když mu ho odmítl vydat, bodl ho, auto ukradl a z místa činu ujel. Zemědělec Franz Greul zraněním na místě podlehl.

Hornorakouská policie údajného vraha dopadla ten večer v Linci.