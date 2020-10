Devětačtyřicetiletý muž z Jindřichohradecka řídil 4. října kolem půl deváté večer auto, a to i přesto, že má od Okresního soudu v Českém Krumlově zákaz řízení všech motorových vozidel platný do března 2022.

Během své jízdy v Opelu Astra navíc v katastru Kájova havaroval. Při projíždění pravotočivé zatáčky jel zřejmě rychlostí, kterou nezvládl, přejel do protisměru a dále vlevo do silničního příkopu, kde narazil do betonového propustku.

Řidič se po nehodě podrobil dechové zkoušce, která ukázala, že se navíc před jízdou „posilnil“ alkoholem, a to v množství přes 1,2 promile alkoholu v dechu. Řidič zranění neutrpěl. Škoda byla odhadnuta na 20 tisíc korun.