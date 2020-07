Po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna zadních levých dveří kradl dosud neznámý zloděj ve vozidle v Kaplici.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Kapličtí policisté podle své mluvčí Lenky Pokorné přijali oznámení o vloupání do vozidla, ke kterému mělo dojít v přesně nestanovené době od 1. do 2. července u jednoho z domů v Linecké ulici. "Dosud neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna levých zadních dveří osobního vozidla BMW vnikl do vnitřních prostor, odkud odcizil volant, včetně airbagu a celou přístrojovou desku," přiblížila.