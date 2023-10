„Za katr“ nenastoupil, raději šel znovu krást

Soud poslal třiatřicetiletého zloděje do vězení. Ten ale do výkonu trestu nenastoupil. Přišli na to kriminalisté, když ho zadrželi poté, co chtěl krást v rodinném domku u Českého Krumlova.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek