Toho 20. dubna letošního roku krátce před polednem zastavila a kontrolovala policejní hlídka na silnici II/163 v katastru obce Vyšší Brod. "Z dalšího šetření vyplynulo, že vozidlo řídil i přesto, že má rozhodnutím Městského úřadu Český Krumlov vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do května 2021," přidává podrobnosti policejní mluvčí a preventistka Lenka Pokorná z krumlovského územního odboru PČR.

Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Věc bude nadále řešena formou zkráceného přípravného řízení, což je zvláštní forma přípravného řízení, při níž nedochází k zahájení trestního stíhání obviněného a může se k němu přistoupit u činů, u kterých zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující 5 let. Ve čtrnáctidenní lhůtě, která začíná běžet sdělením podezření, státní zástupce podá soudu návrh na potrestání. Výsledkem zkráceného přípravného řízení je tzv. trestní příkaz, proti němuž lze podat do osmi dnů odpor. V tom případě by se trestní příkaz zrušil a bylo by nařízeno hlavní líčení.