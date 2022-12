Vše se odehrálo vloni v noci ze 13. na 14. srpna, kdy jela parta mladých lidí vlakem z Českých Budějovic do Horažďovic. Vraceli se z koncertu. Když projížděli okolo Čejetic na Strakonicku, rozhodla se Nikol H., že zesměšní člena party, jenž cestou usnul. „V úmyslu udělat si z poškozeného legraci, že se pomočil, nastříkala mu na kalhoty do oblasti rozkroku deodorant ve spreji v takovém množství, že látka byla deodorantem silně nasáklá,“ uvedlo v obžalobě státní zastupitelství. Osudné bylo, že poté vzal Polena do ruky zapalovač a škrtl. Kalhoty postříkané deodorantem se okamžitě vzňaly a jejich majitele probudila veliká bolest. Otec mladíka Deníku řekl, že další dva cestující jeho syna uhasili. I když byl vážně zraněný, nepřivolali mu kamarádi záchranku, aby neměli průšvih, ale zraněného odvezli do nemocnice ve Strakonicích vozem taxi.

Utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně a musel být hospitalizován na popáleninové klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Musel absolvovat transplantaci kůže na obou stehnech. I po více než roce a čtvrt se s událostí jen těžko vyrovnává. „Bylo to hodně bolestivé. Léčba stále není ukončena, potrvá to ještě několik let, než se transplantovaná kůže dá dohromady, stále pracuje. Náročné to bylo i psychicky,“ řekl Deníku.

Strakonická policie si ve věci nechala zpracovat znalecký posudek a na jeho základě vloni v prosinci obvinila oba hlavní aktéry z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. „Tento případ by měl být varováním, jaké fatální následky může podobná zábava mít,“ uvedla tehdy mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Jenže před soudem nakonec skončil jen Polena, policie nakonec trestní stíhání dívky zrušila a hrozí jí maximálně pokuta. „Věc byla postoupena Městskému úřadu ve Strakonicích pro podezření ze spáchání přestupku,“ potvrdila Nováková.

V případě Poleny nebylo nařízeno hlavní líčení, ale soudkyně Ivana Kolářová rozhodla trestním příkazem. Dvacetiletému mladíkovi, který dle svých slov pospával a nevěděl, že jsou kalhoty poškozeného nasáklé deodorantem, uložila šestiměsíční trest, který mu podmíněně odložila na zkušební dobu 18 měsíců. Zároveň mu uložila, aby dle svých sil uhradil škodu, kterou trestným činem způsobil. „Trest byl uložen v souladu s návrhem státního zástupce,“ řekla Deníku Kolářová, která potvrdila, že si proti verdiktu nikdo nepodal odpor, a tak před několika dny nabyl právní moci. „S tím, jaký trest dostal on, jsme smířeni, ale to, že ona vyvázla, nás mrzí,“ uzavřel otec popáleného mladíka.