Takový stav u něho také konstatoval ve znaleckém posudku soudní znalec, který Ladislava T. léčil od roku 2004 a naposledy ho vyšetřil v červnu 2014. Uvedl, že odsouzený trpí specifickým plicním onemocněním neznámého původu. Na léčení této choroby je specializováno v České republice jenom několik center, z nichž žádné nespadá pod generální ředitelství vězeňské služby. Kdyby pacient nebyl odborně léčen, pan profesor uvedl, že by to mohlo zkrátit dobu jeho života.

Na pět a půl roku do vězení odsoudil krajský soud 9. května 2000 Ladislava T. (36 let) za podvod. Vrchní soud odvolání zamítl.

