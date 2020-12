Dostal je v Jindřichově Hradci. V prosinci 2002 se dopustil zpronevěry – převzal knihy k prodeji, ale utržených 4940 korun nepředal a zbytek zboží za 57 215 Kč nevrátil. Prý nemohl, protože mu byl odcizen z auta.

Podvod spáchal, když z leasingové smlouvy na nábytek uhradil jen zálohy a první splátky, dalších 17 měsíců nic. Udělal škodu 139 593 Kčs.

Soud uzavřel, že jednal úmyslně, byť v tíživé situaci (z podnikání dlužil půldruhého milionu). Byl už vícekrát trestán. Při výši škody je třeba na něho působit už nepodmíněným trestem.

K odvolacímu soudu přinesl složku dokumentů, že škodu začal splácet. Přivedl si také svědka, který měl stvrdit jeho polepšení. Líčil, že pan Š. se za něho tak nějak zaručil a on ho rozhodně nechce zklamat, k věci se postavil čelem a všechno chce vyřešit. Teď všem splácí.

Předložil složenky o platbách prodejci knih, leasingovkám i soudům za náklady řízení – fyzickým osobám po dvou tisících, společnostem po pěti stech, soudu zatím 1950 Kč. Je si vědom, že tímto tempem by trvalo pět až deset let, než by své dluhy vyrovnal, ale on se hodlá dostat na dvojnásobek těchto částek. Rozjel nové podnikání, ve kterém se mu začalo dařit. Vysvětlil, že jde o zprostředkovatelskou činnost v prodeji knih, jaksi na živnosťák partnerky, jako brigádník. Pan Š. mu měl potvrdit, že se snaží vést řádný život. „Hovořil o něm s takovou úctou, jako by šlo přinejmenším o kaplana – nebo o tchána,“ psali jsme od soudu.

Od výslechu Š. soud upustil, složenky mluvily výmluvně. Pan Leoš se ještě jednou rozhovořil, jak byl zmanipulován k aktivitám ve hře Sky᠆line, přišel o přátele, psychicky se zhroutil a napáchal ještě větší škody… Pan Š. s ním rozebíral krůček po krůčku jeho chyby, říkal mu, aby to nevzdával…

A senát ho vyslyšel. Dal mu tři roky podmíněně na pět let s dohledem a zavázal ho pokračovat ve splácení dluhů.