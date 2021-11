Řidič autobusu městské hromadné dopravy, který na zastávce u nádraží čerpal chvilku odpočinku, si kluka a dívky motajících se podezřele kolem prodejny povšiml. Zahlédl a zaslechl, jak mladík něco páčí, a zavolal policii.

Hlídka zastavila kousek od páru. Dívka si jí povšimla, něco partnerovi řekla a oba se pokusili odejít. Policisté ale uviděli poškozený zámek dveří a u podezřelých našli nářadí.

Paní Eva využila svého práva a k věci nevypovídala. Martin se k činu doznal, ale tvrdil, že se jej dopustil sám, bez vědomí manželky. Ta prý seděla na lavičce opodál.

Okresní soud rozhodnutí o vině obou opřel o výpovědi řidiče autobusu a zasahujícího policisty, který podezřelé viděl blízko u sebe: žena tedy evidentně partnerovi „kryla záda“. Za krádež ve spolupachatelství uložil dosud bezúhonné paní Evě pět měsíců podmíněně na rok a půl a propadnutí šroubováku a sekáče. V případě jejího partnera přihlédl soud k jeho předchozím již 31 potrestáním, z nichž před sebou „hrne“ několik let vězení, a upustil proto od ukládání souhrnného trestu k poslednímu odsouzení.

Pan Martin se odvolal v manželčin prospěch s opakováním, že se vloupání dopustil sám.

Popisoval, jak žena nakupovala a pak čekala před Priorem, zatím co on šel směrem k nádraží kolem Tabáku. Tvrdil, že manželka do poslední chvíle nevěděla, o co se pokouší, o co jde. Její reakci po příjezdu policistů vysvětloval tím, že se „snažila být při něm“. „Vždycky vedla řádný život, nikdy bych ji nezatahoval do své trestné činnosti,“ ujišťoval.

K veřejnému zasedání krajského soudu se omluvil, protože právě vykonává trest odnětí svobody. Omluvila se i paní Eva. Soud pak odvolání zamítl. Především výpověď svědka řidiče a policisty vyvracejí verzi odvolatele - spoluobviněná byla v okamžiku činu v těsné blízkosti pana Martina, ne mnoho metrů odtud, jak tvrdí, a v její kabelce bylo zajištěno příslušné nářadí. O její spoluvině pokusem krádeže nejsou žádné pochybnosti, řekl předseda odvolacího senátu.