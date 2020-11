Mezitím vstoupila do bytu tetička pana Lukáše Markéta (52) a ze stolu sebrala 8000 korun. Poškozený slyšel až bouchnutí domovních dveří, když odcházela. Odbarvenou blondýnu ale viděla rychle mizet z domu sousedka. Krátce po ní vyšel i Lukáš a odjeli. Jedna ze svědkyň si pamatovala i poslední dvojčíslí značky auta - 32.

Teta byla odsouzena samostatně přes tvrzení, že o ničem neví. Synovec u Okresního soudu v Prachaticích v březnu 2012 uvedl, že kradl člen jeho „širší rodiny“, ale nepsaná romská pravidla mu nařizují o tom mlčet. Poté, kdy dotyční byli ztotožněni policií v jiné věci, prý může říci, že to byli manželé z Fiľakova, kteří tehdy bydleli v Prachaticích.

Okresní soud konstatoval, že tetička obviněného byla v říjnu 2010 zadržena v Kamenici nad Lipou, kde zvonila na lidi a tvrdila, že jim nese přeplatek na daních. Předtím 28. května nabízel Lukáš nádobí 88leté ženě a poté „přinášel přeplatek domovní daně“ 77leté paní.

Starý pán ze Zlaté Koruny Lukáše poznal při rekognici a poznala ho i sousedka, která dvojici viděla odjíždět. Důkaz výslechem Romů z Fiľakova soud zamítl. Za krádež a porušování domovní svobody ve Zlaté Koruně a za sbíhající se loupež, za niž byl odsouzen v červnu 2010, uložil Lukášovi souhrnné čtyři roky do věznice s ostrahou.

Ten se odvolal. Podle obhájce není důkaz, že kradl jeho mandant. Znovu zmiňoval možnou roli „příbuzných z Fiľakova“, údajně zapojených do širší skupiny pachatelů obdobné trestné činnosti. Teď mají být ve vazbě v Hradci. Rozhodně by prý měli být vyslechnuti. Krajský soud ale odvolání zamítl. Poukázal na přistižení obviněných v řadě obdobných případů. „Obžalovaní se vtírají pod stále stejnými záminkami do přízně seniorů, kterým nabízejí příbory, vracení přeplatků či přeměření bytu, zneužívají jejich slabosti,“ řekl předseda senátu. „I generální prevence vyžaduje ukládat pachatelům těchto činů přísné tresty,“ dodal.