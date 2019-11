Zloděj řádil ve Chvalšinách, vybral zahradní domek

Všechno, co by mohlo mít nějakou cenu, si odnesl zatím neznámý pachatel, která má na svědomí trestný čin krádeže a porušování domovní svobody. Ke skutku došlo někdy v době od páteční 18. hodiny do sobotní 8. hodiny ranní.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv