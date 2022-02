Zloděj se dostal do sklepa v Rožmitále. Sbalil fritézu a nádobí

Další vloupání do sklepa řeší policisté. Pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v období od 12. prosince do 4. února vloupal do sklepa jednoho z domů v Rožmitále na Šumavě.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma