Zloděj se dostal do sklepní kóje jednoho z domů v ulici Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě. Po násilném překonání dveří vstoupil do vnitřních prostor, kde sebral dvě bedny lahvového piva a šest lahví domácího šampaňského. Majiteli tím způsobil škodu za téměř 2000 korun.

Po zloději pátrají policisté z Lipna nad Vltavou.

„Na vykrádání sklepních kójí opětovně upozorňujeme,“ říká mluvčí policie Lenka Pokorná. „Obyvatelé bytových domů by tedy měli dbát na přiměřené zabezpečení vlastních kójí, ale i vstupů do sklepních prostor a do domů samotných, a hlavně je pak častěji kontrolovat.