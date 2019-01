Český Krumlov - Ježíška v podobě tří bouracích kladiv si nadělil zatím neznámý pachatel, problém je ale v tom, že za ně nezaplatil, ale ukradl je.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

"Českokrumlovští policisté přijali trestní oznámení na dosud neznámého pachatele, který se v přesně nezjištěné době od 21. do 25. prosince 2018 vloupal do skladu v ulici U Trojice v Českém Krumlově," informovala po Vánocích mluvčí českokrumlovského územního odboru Lenka Pokorná. "Po vniknutí do objektu odcizil tři bourací kladiva. Celková škoda byla odhadnuta na nejméně 27 tisíc korun."



Policisté případ zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Po pachateli či pachatelích intenzivně pátrají.