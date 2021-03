Vloupáním do garáže se zabývají větřínští policisté. Škoda je značná.

Ilustrační foto. | Foto: Vlastimil Buňka

Podle oznámení se to stalo někdy v době od 13. února do 4. března. Zloděj ve Školní ulici ve Větřní násilně překonal visací zámek na vratech a vnikl do garáže. Celou ji prohledal. Odnesl odtud klávesy značky Yamaha, dvě reprobedny značky JBL, mixážní pult a visací zámek s bezpečnostním pouzdrem.