Neznámý pachatel podle policejní mluvčí Lenky Pokorné způsobil škodu za více než 6 tisíc korun.

"Neznámý zloděj se vloupal do zahradního domku v zahrádkářské kolonii. Nejprve překonal oplocení zahrady a poté se násilím dostal do zahradního domku, kde ale nic neodcizil. Následně vnikl do foliovníku. Odtud dcizil aku vrtačku značky Makita, vibrační brusku značky Makita, bity do aku vrtačky a kufřík na nářadí značky Workebest," uvedla Lenka Pokorná.