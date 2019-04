Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově přijali oznámení o krádeži pánské peněženky, ke které došlo někdy koncem března v jedné ulici ve Větřní. Majitel tam zaparkoval auto a neuzamkl ho.

"Neznámý pachatel toho využil a z přístrojové desky odcizil pánskou koženou peněženku, ve které měl majitel platební kartu," dodává mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová s tím, že ve dnech 28. a 29. března byly kartou provedeny platební transakce v různých prodejnách a neoprávněné výběry finanční hotovosti z bankomatů různých bankovních společností v různých městech. "Majitel karty totiž udělal základní chybu," říká mluvčí. "PIN ke kartě si ponechal v peněžence, kde ho pachatel objevil."

Celková škoda, kterou pachatel majiteli způsobil, dosáhla výše bezmála 195 000 korun.

Policisté nyní po pachateli trestného činu krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku pátrají. "Zároveň varují občany, aby si řádně uzamykali svá vozidla a nenechávali na očích nic, co by mohlo přilákat zloděje," upozorňuje Štěpánka Uhlířová. "Dále je velmi nebezpečné zapisovat si PIN ke kartě např. do peněženky, kde ho případný zloděj karty může objevit."