Zjistil, že do auta se mu někdo vloupal. Vůz 18. prosince ponechal zaparkovaný od 18 do 20.12 hodin na parkovišti ve Stříteži u kaplického vlakového nádraží. Někdo však mezitím rozbil sklo pravých předních dveří vozu, a auto vykradl.

Šofér totiž udělal fatální chybu v tom, že v autě ponechal černou koženou tašku s popruhem přes rameno značky Gucci. V tašce měl finanční hotovost, platební karty a osobní doklady.

Zloděj tak podle vyjádření oznamovatele způsobil škodu za téměř 100 tisíc korun. Po pachateli i odcizených věcech pátrají kapličtí policisté.

„Opětovně připomínáme, že auto není trezor a zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí,“ zdůraznila českokrumlovská policejní mluvčí Lenka Novotná. „Žádáme každého, kdo může, aby poskytl jakékoliv informace policistům na služebně v Omlenické ulici v Kaplici, případně na telefonním čísle 974 232 720.