Mluvčí policistů Štěpánka Schwarzová uvedla: "Tehdy ještě neznámý pachatel vstoupil do prostoru recepce, využil momentu, kdy zde nikdo nebyl a začal postupně otvírat neuzamčené přihrádky s finanční hotovostí. Chtěl si odnést několik desítek tisíc korun. Jeho počínání si však všimla recepční. Zachovala se velmi statečně, když muže držela a přitom volala o pomoc. Její volání zaslechli další zaměstnanci hotelu a přispěchali do recepce. Po přijetí oznámení na místo činu dorazila také hlídka českobudějovických policistů, kteří pachatele ztotožnili."

Podle jejích dalších slov se jednalo o muže (57 let) z Písecka. Policisté ho zadrželi a převezli na služebnu. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž je podezřelý z trestného činu krádeže ve stádiu pokusu. Do dvou týdnů by měl stanout před soudem.

Zloděj prohledával pokladnu na recepci hotelu Zvon. Zasáhla recepční i pokojské

"Jihočeští policisté se rozhodli ocenit záslužný čin zaměstnankyně hotelu a tak statečná recepční z rukou vedoucího Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Jiřího Matznera převzala čestný odznak jako výraz poděkování za projev mimořádné statečnosti při dopadení pachatele trestné činnosti," doplnila Štěpánka Schwarzová.