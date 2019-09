Zloděje zcela vybílil rekreační chalupu u Přídolí

Přídolí – Na co sáhl, to ukradl zatím neznámý zloděj, který se někdy v prvním zářijovém týdnu vloupal do jedné z rekreačních chalup v katastru obce Přídolí.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

"Do chalupy vnikl po násilném překonání vstupních dveří a odcizil zde například televizor, dámské a pánské elektrokolo, holicí strojek, různé elektrické a ruční nářadí, několik lahví alkoholu, historickou kuchyňskou váhu, sedm starožitných žehliček," vyjmenovává krumlovská policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Poté si k odcizení uvnitř objektu připravil různé instalatérské potřeby, nářadí a příslušenství k elektrickému nářadí, dvě kšiltovky, dvě lahve vína a rychlovarnou konvici." Celková škoda napáchaná při vloupání, které řeší českokrumlovští policisté, byla odhadnuta na nejméně osmačtyřicet tisíc korun.

Autor: Zuzana Gabajová