Velešín - Na kolik vyšla spoušť, kterou zanechali nešikovní zloději ve velešínské základní škole?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Vedení školy to po jejich víkendovém řádění nedokáže ještě úplně přesně vyčíslit.

Ztráty se ukážou

„Samozřejmě ještě nevíme o všem, co udělali. Mohli narazit i na něco v kabinetech, co tam měli učitelé. Budou to ale drobnosti. V každém případě zanechali nemalé škody,“ řekla zástupkyně ředitelky Jana Štěpánková.

Neznámí pachatelé se pokusili o víkendu velešínskou školu vykrást. Dokonce si i vytipovaný lup vynesli před budovu. Bylo jim to však málo, tak se vrátili, ale nečekaně spustili alarm. Ten je vylekal, z místa činu utekli a ukradené věci nechali před školou pohozené.

„Dostali se i do elektronicky jištěných kanceláří. Když ale vypáčili dveře, tak se ozval alarm a oni utekli,“ potvrdila Jana Štěpánková. „Momentálně se dělají ve škole podlahy, maluje se a podobně. Proto se muselo všechno uklidit, takže ke krádeži tam toho moc nezbylo.“ I to možná vysvětluje, proč se zloději snažili ukrást například vzduchovky.

V každém případě jejich nepovedená kriminální činnost zaměstnala hned několik lidí až na pět hodin.

Nejvíce návštěvu zlodějů odnesly okna či dveře. „Vloupali se i do školního bufetu, kde zničili roletu,“ doplnila zástupkyně ředitelky.