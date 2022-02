„Nekoukal jsem. Když hrajeme, tak mám takový svůj zaběhlý režim. Nevstával jsme, až když jsem se vzbudil, tak jsem zaregistroval, že vyhrála,“ líčil Jágr, který se v úterý večer nečekaně objevil v dresu Kladno v utkání v Mladé Boleslavi a slavil vítězství. Pro veterána, který bude mít příští týden padesátiny, to byl teprve šestý zápas za posledních sedmnáct kol.

Obhajoba zlata Jágra nepřikvapila. „Napsal jsem jí zprávu. Ale to jsme jí mohli říct všichni už před olympiádou,“ smál se. „Dalo se to asi předpokládat. S tímhle zlatem se počítalo. To je jako když jezdil Sovětský svaz na olympiádu nebo na mistrovství světa.“

Hokejový turnaj startuje

V Pekingu dnes startuje hokejový turnaj. Češi nastoupí proti Dánsku. Jaké šance dává olympijský vítěz z Nagana družiny kouče Filipa Pešána. „Netroufnu si říct, jak dopadnou. Dost nám ale pomohlo, že nejedou hráči z NHL. Takhle máme daleko větší šanci,“ konstatoval.

Ester posílá pusu na dobrou noc. ?? pic.twitter.com/PbEOVbDtNb — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 8, 2022

„Pro nás pro diváky je to ale škoda, chtěl bych vidět nejlepší Kanaďany, Američany, Rusáky, Švédy. To by byla slast pro oko. Ani Světový pohár není takový, to ještě nikdo není rozjetý. Olympiáda bylo jediné měřítko, kdy můžeš říct, že ti nejlepší jsou v top formě.“

Ovšem letošní olympiáda v Pekingu zrovna nebude vyloženě jen o výkonnosti na ledě a skutečné formě. O úspěchu či neúspěchu totiž rozhodne i covid.

„Když to člověk poslouchá, tak to ani není moc o tom sportu. První věc je nenakazit se, to je šílený. Pro trenéry i management týmu to musí být hrozný. S něčím počítáš a najednou hráč není k dispozici. Přitom je zcela zdravý, akorát neprošel testem. Třeba je zdravý a jen ten test ukázal, že není. Je to jedna z olympiád, kde musíš mít i štěstí.“