Dálnice se zastavila, sociální sítě vybuchly: Děvucha Ledecká sfičela jak cyp

"Jsem ohromně šťastná, ale pořád jsem trošku hlavou v závodu," řekla Ledecká krátce po dojetí webu her. "Byla to zábava. Snažila jsem se jezdit konzistentně, držet si ideální linii a dařilo se mi to celý den. Odvedla jsem dobrou práci a jsem moc pyšná na svůj tým. Všechno udělali skvěle a já jsem ráda, že jsem to takhle dokončila," uvedla.

Šestadvacetiletá Ledecká je na olympijských hrách potřetí. Při premiéře v Soči 2014 skončila po problémech se zády sedmá v paralelním obřím slalomu a šestá ve slalomu. O čtyři roky později v Pchjongčchangu už nenašla v paralelním obřím slalomu konkurentku a k tomu získala senzačně zlato na lyžích v superobřím slalomu, které bude obhajovat za tři dny.

Olympijský závod v Genting Snow Parku začala svěřenkyně amerického kouče Justina Reitera jasnou výhrou v kvalifikaci. V součtu dvou jízd v ní dosáhla času 1:23,63 minuty a druhou Ramonu Theresii Hofmeisterovou z Německa porazila o více než dvě a půl sekundy.

Skvělá, neskutečná. Ester zaslouží obrovský respekt, gratulují sportovci

Pro vyřazovací jízdy pak zvolila Ledecká trať s červenými brankami. V prvním kole nastoupila proti Italce Nadye Ochnerové, která v horní části jízdu nezvládla, vyjela z trati a česká favoritka snadno postoupila. "Když chcete porazit Ledeckou, musíte jet na více než sto procent. Věřila jsem si, ale špatně jsem odstartovala," řekla Ochnerová na webu her.

Zlatá radost Ester Ledecké v cíli. ? Je trojnásobnou olympijskou vítězkou. ??? pic.twitter.com/d345lfxrz7 — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 8, 2022

Čtvrtfinálový souboj s jednatřicetiletou Alexandrou Królovou z Polska, která v lednu v Simonhöhe poprvé ovládla obří slalom ve Světovém poháru, byl dlouho vyrovnaný. Ledecké se jednou lehce zařízla hrana víc do sněhu, ale situaci ustála. Mírně vedla a v dolní pasáži Polka upadla.

Další soupeřka Ledecké a překvapivá semifinalistka Michelle Dekkerová z Nizozemska udělala chybu už ve čtvrté brance a krátce poté při snaze riskovat vypadla.

Ledecká v cíli zdravila rodinu

Ve finále se vedoucí žena Světového poháru Ulbingová zprvu držela na úrovni Ledecké, která na mezičasu vedla jen o osm setin. Pak se ale opakoval scénář předchozích jízd a Rakušanka z přemíry snahy chybovala. Ulbingová si nejdříve přilehla a poté z trati vyjela. Ledecká jí tak vrátila prosincovou porážku z finále závodu Světového poháru v Carezze.

Po projetí cílem se Ledecká ani neradovala. "Byla jsem tak koncentrovaná, že jsem po poslední jízdě nevěděla, jestli me nečeká ještě jedna. Pořád to zpracovávám," řekla Ledecká Až po objetí s Ulbingovou se lehce usmála, opřela se o prkno a zakroutila hlavou. "Ahoj mami, ahoj babi, ahoj dědo, ahoj tati," zdravila do kamery. Při květinovém ceremoniálu, tradičně stále v lyžařských brýlích, vyskočila na nejvyšší stupínek a radostně zvedla ruce nad hlavu

Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu slavila Ledecká senzačně zlato na lyžích v superobřím slalomu a poté triumfovala podle očekávání na snowboardu. Tentokrát je program obrácený. Po závodu v paralelním slalomu pojede super-G v pátek a 15. února může uspět i ve sjezdu.

Druhá Češka na startu paralelního obřího slalomu osmnáctiletá Zuzana Maděrová skončila v kvalifikaci třiadvacátá a do vyřazovací části nepostoupila.

Výsledky snowboardingu na ZOH v Pekingu



Paralelní obří slalom:

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Ulbingová (Rak.), 3. Kotniková (Slovin.), 4. Dekkerová (Niz.), 5. Hofmeisterová (Něm.), 6. Dujmovitsová (Rak.), 7. Langenhorstová (Něm.), 8. Krolová (Pol.), 9. Mikiová (Jap.), 10. Nadyršinová (Rus.), …23. Maděrová (ČR).