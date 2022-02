Čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka se doteď dělila o tenhle primát s další legendou, běžkyní na lyžích Kateřinou Neumannovou. Díky bronzu z pekingské pětky se teď postarala o unikátní zápis do českých dějin. Navíc vybojovala jubilejní 100. olympijskou medaili v samostatné české historii.

„Pocity je hrozně těžké popsat. Já si říkala: Čtvrtá olympiáda a zase medaile z pětky, po tom všem… Pro mě bylo neuvěřitelné, že se to povedlo,“ líčila dojatá hrdinka po své parádní disciplíně, ve které byla téměř deset let neporazitelná.

Během letošní sezony si Sáblíková prošla peklem. Trápily ji zdravotní trable a těsně před olympiádou se navíc zranila. Při pádu v tréninku si rozřízla stehno. Bronz je pro rychlobruslařskou královnu sladkou odměnou. Stejně jako před čtyřmi roky stříbro na Hrách v Pchjongčchangu. To měla pro změnu bolavá záda.

Prožívala nervy

Ale zpátky do Pekingu. Do závodu na pět kilometrů šla povzbuzená čtvrtým místem na trojce. „Dostalo mě to do dobré nálady,“ přiznala.

Jenže pak uviděla los a nálada klesla na bod mrazu. „Po rozlosování jsem byla hodně skeptická. Říkala jsem si, že medaile vůbec není možná,“ kroutila hlavou. „Bla jsem naštvaná. Snažila jsem se být více sama, abych nikoho neprudila a srovnala si myšlenky.“

Svoji osamocenou jízdu proti Japonce Misaki Ošigiriové, která hodně zaostávala ale zvládla a šla do průběžného vedení. Pak ji ale čekalo několik minut nervů. Musela doufat, že v posledních dvou jízdách některá z rivalek zaváhá.

Martina Sáblíková je legendou.

Jeden z nejtěžších závodů kariéry

„Čekala jsem, co předvedou ostatní, ale bylo to nahoru dolů. Bylo to o nervy. Říkala jsem si: No to je super, zase budu čtvrtá… Dvě kola před cílem jsem už doufala v medaili, ale čekala jsem až do poslední padesátky,“ popisovala svoje pocity.

„Co se týče mojí hlavy, byl to jeden z nejtěžších závodů. Přesvědčit samu sebe, že na to mám, bylo hodně těžké,“ svěřila se. „Já jsem ale hrozně ráda, že tady jsem. Prostě že jsem mohla závodit. Že jsem tak vysoko, je pro mě neuvěřitelné,“ dodala.

Sáblíková získala pro českou výpravu druhou medaili po úterním vítězství Ester Ledecké, která na snowboardu obhájila triumf v paralelním obřím slalomu. Ta bude mít šanci rozšířit medailovou sbírku ještě na lyžích.