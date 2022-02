"Je to ostuda. Závod dopadl tak, jak si přála jedna země, ale nikoliv podle pravidel," okomentoval situaci pro Deník dlouholetý trenér Zbyněk Svítil.

Pojďme to vzít od začátku. V pondělním závodě na tisic metrů se do finále probojovala následující pětice: Ren Ziwei, Li Wenlong, Wu Dajing, Shaoang Liu, Shaolin Sandor Liu. Nenechte se zmýlit, pouze první tři závodníci hájili barvy Číny. Zbývající dvojice pochází z Maďarska.

Od začátku měli nejvíce sil Shaolin Sandor Liu a Ren Ziwei, cílovou rovinkou projeli bok po boku. V kontaktu. O brusli ovšem vyhrál prvně jmenovaný.

Maďarsko slavilo. Jen chvíli.

Pak se rozhodčí poradili, podívali se na záznam a rozhodli: dvě pochybení = diskvalifikace. Shaolin měl v očích slzy, trenéři a činovníci stáli jako opaření.

Nesouhlasíme, řekli Maďaři

"Jsem strašně smutný. Mrzí mě, že jsem nedosáhl na zlato, které jste všichni chtěli. Byl to těžký den, málem jsem se stal olympijským šampionem, ale nic bych neudělal jinak. To je shorttrack. Sport, který miluju," vzkázal 26letý rodák z Budapešti.

Jeho otec pochází z Číny, matka je Maďarka. Ještě před odletem do Pekingu říkal, že by polovinu svého případného triumfu věnoval Číně… Nakonec nemá nic. Jen zklamání. Hořkou pachuť nezmírnil ani bronz pro Shaoganga, jeho mladšího bratra.

Nepomohl protest, výsledky zůstaly v platnosti. "Tušili jsme, že se nic nezmění, ale chtěli jsme ukázat, že s tím nesouhlasíme," podotkl kouč Ákos Bánhidi.

Bez zlata, bez peněz

Maďarská média připomínají, že hrdina přišel o víc než jen medaili. Triumf pod pěti kruhy by mu od státu vynesl 50 milionů forintů (v přepočtu tařka 3,5 milionu korun) a doživotní rentu.

Zlato tak získal čínský favorit. Nic o štěstí byste ale v jeho vyjádření nenašli. Ani respekt. Ren Ziwei, údajně Shaolinův kamarád, se po zisku zlata nechal slyšet, že vždy bojuje tvrdě. "Nezklamu čínský lid," vyhlásil nový olympijský šampion.

Ostatní rivalové mu dají co proto.

Důkaz? Maďaři nejsou sami, kdo přišli s protestem. Výsledek olympijského závodu naštval i zástupce Jižní Koreje! Ačkoliv ve finále neměli svého zástupce, rozhodli se poslat "nótu" jak Mezinárodnímu olympijskému výboru, tak Mezinárodní bruslařské unii a Mezinárodní sportovní arbitráži.

Korejský favorit musel na šití

"Chceme spravedlnost, ne toto," oznámil šéf výpravy Yoon Hong Geun.

Samozřejmě, nejvíce se Korejcům nelíbily diskvalifikace vlastních reprezentantů v semifinále a především zranění, které jejich favoritovi způsobil čínský sok. Park Jang-hyuk musel do nemocnice na šití (a do semifinále nenastoupil). "Tohle by se už v budoucnu nikdy nemělo stát," reagovali rozezleně v Soulu.

Korejci poukázali na rozdílný přístup k pravidlům, zmínili i výsledek finále.

"Diskvalifikován měl být čínský závodník, ne Maďar. Vždyť jej držel za rameno. To bylo až brutální, jak ho poslal k zemi," poznamenal Svítil a hned pokračoval: "Pokud už tedy chtěli rozhodčí vylučovat, měli vyloučit oba," dodal s tím, že na běžných závodech by Shaolin velmi pravděpodobně vítězem zůstal.

Jenže tohle je olympiáda. Na čínském území.

Pamětníci si možná vzpomenou na podobný případ z krasobruslení - v Soči 2014 se mezi fanoušky i odbornou veřejností řešilo, zda opravdu měla vyhrát Ruska Adelina Sotnikovová, nebo spíše Korejka Yuna Kim. Tehdy se v petici na internetu sešly více než dva miliony hlasů, které (marně) žádaly změnu.

Čína je zas…

Maďarsko není v případu ztraceného zlata tak útočné i proto, že se snaží o dobré vztahy s Čínou. Stačí si vzpomenout na případ z roku 2020: Csaba Burján po dlouhém čekání na letišti zuřil a napsal: "Zas..ná Čína." Držitel olympijského zlata z Pchjongčchangu se sice omluvil s tím, že byl unaven po dlouhém letu, příspěvek smazal, ale stejně se nevyhl trestu. Dostal roční stopku! A nejen to. Ačkoliv se vrátil ve formě, na olympiádu ho Maďaři letos nevzali…