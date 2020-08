"Nejsem si vědom žádného podpásového útoku. Docent Maďar do dubna odvedl velký kus práce. Problém byl, ne úplně dobrá komunikace v rámci celého týmu, což neříkám, že je jeho vina," uvedl ministr.

Ministr k tomu řekl, že debata se od pondělního jednání Rady vlády pro zdravotní rizika vyvíjela. Po jednání rady bylo oznámeno, že se budou nosit roušky ve všech vnitřních prostorách včetně obchodů a škol. Ve čtvrtek byla povinnost zmírněna o školy, obchody a restaurace.

K odchodu Maďara podle ministra přispělo také to, že přesunul fungování všech pracovních skupin pod Centrální řídicí tým vedený hlavní hygieničkou. "Bouchnul jsem do stolu, že není možné, aby fungovaly paralelní pracovní skupiny, ale musí spadat pod Centrální řídicí tým," dodal. Problémy podle něj plodilo, když měly pracovní skupiny odlišné názory.

Nahrazení Maďara v čele pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření podle ministra není nastaveno. "Skupina dál pracuje pod paní hlavní hygieničkou," dodal ministr. Kdo bude stát čele je na ní.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by bylo třeba vysvětlit, jak komunikace probíhala. "Protože on tvrdí, že nebyl autorem toho, co bylo poté kritizováno. Možná by měl pan ministr zdravotnictví říci, kdo je autorem, jak to celé bylo. Ale já si pana Maďara vážím jako odborníka a doufám, že úplně nezmizí ze scény a že pokud bude potřeba, tak bude k dispozici k nějakým odborným konzultacím," řekl novinářům před jednáním vlády vicepremiér Hamáček.