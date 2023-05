Prezident Petr Pavel přijme premiéra Petra Fialu, aby s ním probral vládní obměnu. Ministr školství Vladimír Balaš rezignoval ze zdravotních důvodů, a proto jeho mateřské hnutí STAN za něj navrhuje dosavadního šéfa resortu pro evropské záležitosti Mikuláše Beka. Na jeho pozici by měl nastoupit současný náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Kuvajtu Martin Dvořák. Oba mají i další zkušenosti z veřejné sféry. Bek byl rektorem Masarykovy univerzity v Brně, Dvořák působil jako primátor Hradce Králové.

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník

Otázka pro tento týden: Je podle vás Fialova vláda nejhorší od Nečasovy éry? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Po odchodu Anny Hubáčkové z ministerstva životního prostředí (kvůli zdraví), kterou nahradil lidovec Petr Hladík, tak půjde o čtvrtou výměnu ministrů Fialovy kabinetu. Balaš totiž nahradil Petra Gazdíka, který složil funkci kvůli kontaktům s hlavním obžalovaným v kauze Dozimetr Michalem Redlem.

Premiér se v této souvislosti nemůže vyhnout dvěma klíčovým otázkám. Tou první je, zda je nutné nadále obsazovat funkci člena vlády pro Evropu, když české předsednictví skončilo. Co bude Martin Dvořák dělat a nezvládl by jeho agendu ministr zahraničí, ministerský předseda a poradce pro národní bezpečnost?

Osm let místo devíti na základní škole by mělo stačit, řekl premiér Fiala

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

Druhá záležitost je zásadnější. V době nutných škrtů a rušení různých benefitů kabinet potřebuje fungovat jako dobře namazaný stroj, do jehož soukolí nehází nikdo z pětikoalice písek. Měl by být přesvědčivý a inspirativní. To ale evidentně není, neboť podle CVVM ho většina lidí hodnotí jako nejhorší od Nečasovy éry. Předně kvůli jeho personálnímu složení a špatné komunikaci.

Jak to bude premiér řešit? Petr Fiala odpoví ve čtvrteční debatě Deníku od 8:45.

V pravidelných debatách Deníku s Petrem Fialou se budeme ptát za vás, naše čtenáře a posluchače. Otázky na dané téma pro tento týden můžete posílat na mail: otazkypremierovi@denik.cz. Deník je poté položí panu premiérovi.