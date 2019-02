/ROZHOVOR/ Nejznámější aktivitou Nadace Charty 77 je Konto Bariéry, které je nejdéle trvající veřejnou sbírkou v České republice, pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Cílem je vracet handicapované zpět do života. Stále známější je nadační projekt SenSen (Senzační senioři). Ředitelkou Nadace Charty 77 Je Božena Jirků. S ní jsme si povídali o tom, jaký byl právě končící rok 2018.

Jaký byl rok 2018 pro Konto Bariéry?

Ráda odpovídám stejně jako v předchozích letech. Byl to velice úspěšný rok. Kontu Bariéry se daří. V žebříčku nadací jsme se umístili v na druhém místě. „Měřil“ se objem rozdělených finančních prostředků. Pomohli jsme našim klientům částkou 60 milionů korun a to není málo.

Co se nadaci letos podařilo, na co jste pyšná?

Nejvíc mě naší těší naše nové téma roku 2018 a to jsou bionické protézy. Upozornili jsme veřejnost na to, jak je důležitá tato pomůcka a jak je postavené na hlavu stanovisko našich pojišťoven, protože děti do 18 let věku na ni nemají nárok. V době, kdy nejvíc potřebují pohyb, aktivity, dostávají invalidní důchody namísto potřebných pomůcek. To mě opravdu štve. Vybrali jsme díky obrovskému zájmu dárců peníze na tyto protézy pro čtrnáctiletého Honzu, šestnáctiletého Jonáše, vysokoškoláka Jakuba a v rámci našeho krásného projektu Run and Help i na čtyři sportovním protézy pro osmiletou Simonku, šestiletého Vašíka, devítiletou Michalku a jedenáctileletého Lukáše. Skvělý počin nadace, skvělý rok.

Už po čtrnácté se uskutečnil aukční salon výtvarníků Konta Bariéry. Kolik se vydražilo a komu peníze pomohou?

Letošní aukce měla nádhernou atmosféru a rekordní výsledek. Na místě jsme získali čtyři miliony a dvě stě tisíc korun. Peníze pomohou, stejně jako v předchozích letech, financovat projekt Stipendium Bariéry. V otevřeném výběrovém řízení se o stipendium ucházejí handicapovaná studenti středních a vysokých škol. V letošním školním roce podporujeme zhruba sedm desítek studentů. Výše stipendia je až pět tisíc korun měsíčně.

Co přinesl uplynulý rok druhému nadačnímu projektu SenSen (Senzační senioři)?

SenSen je moje srdeční záležitost. Je to projekt, který si pořád hledá svoje místo a pozornost společnosti, sponzorů. Není mu 25 let, jako Kontu Bariéry, nemůže mít jeho „věhlas“. Já jsem ale o jeho potřebnosti přesvědčena. Mezi seniory sama patřím, a tak vím, jak tato cílová skupina roste, jak je potřeba brát ji na vědomí. Demografické údaje jsou neúprosné. Proto upozorňujeme společnost na skvělé lidi, kteří žijí mezi námi, hodně toho vědí a mají navíc chuť se o toto podělit. Snažíme se tyhle senzační seniory přitahovat k našemu projektu, vytvářet takovou neformální platformu lidí v celé republice, kteří mohou být příkladem a inspirací pro společnost. Souvisí s tím i naše Cena Senior roku, která oceňuje ty nejaktivnější kluby, máme jich už zhruba 140 v celé republice, i samotné hvězdy mezi seniory.

Máte nějaká předsevzetí do roku 2019?

Předsevzetí si moc nedávám. Když se bude nadaci dařit jako doposud, bude to skvělé. V téhle zemi lidé vědí, co je to solidarita, co je to pomoc. Ať to vydrží, ať nám dárci věří, to si přeji. A my se o to musíme zasloužit dobrou prací. To je všechno.