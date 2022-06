Podle ekonomů je tak otázkou, zda se snížení spotřební daně a na jak dlouho skutečně projeví na konečných cenách pohonných hmot.

„Snížení spotřebních daní o 1,50 korun není vzhledem ke kolísání cen ropy žádná velká změna. Může se tak velmi brzy stát, že bude efekt snížení spotřební daně přehlušen vývojem na trhu,“ předvídá hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Podle ekonomů oslovených Deníkem ale drtivá většina majitelů čerpacích stanic snížení spotřební daně nakonec alespoň v nějaké míře promítne do koncových cen, a to i přes rostoucí cenu ropy. „Pumpaři jsou už od března pod veřejným drobnohledem. Z jejich strany by proto bylo racionální v cenách paliv snížení spotřební daně odrazit. A to i v případě, že by v těchto dnech zároveň čelili zdražení cen na vstupu, takže by snížení cen bylo na úkor jejich marže,“ míní ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Prostě to zafixujeme

Pokud by se snížení spotřební daně nikterak neprojevilo, je ministerstvo financí připraveno zavést cenovou regulaci stanovující maximální marži. A to nejen na úrovni čerpacích stanic, ale také distributorů. Od května totiž resort monitoruje nejen ceny pohonných hmot u pumpařů, ale také velkoobchodní ceny.

„Naopak zavedení regulace stanovující maximální prodejní cenu, takzvané zastropování cen, nepovažuje ministerstvo financí za vhodné, neboť takové opatření nereflektuje trend v čase rostoucích vstupních nákladů a může vést i k reálnému nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích, jak můžeme sledovat na příkladu Maďarska,“ říká mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Ministerstvo si monitoring cen zatím pochvaluje. „Marže podle dubnových dat klesla průměrně o 0,60 korun na litr a od té doby se drží na přijatelné úrovni,“ podotýká mluvčí.

Sítě čerpacích stanic nechtějí před středečním „dnem D“ situaci příliš komentovat. Odkazují na svá předchozí vyjádření s tím, že jakmile začne opatření platit, pak se změny promítnou do cen pohonných hmot.

Dočasné snížení spotřební daně na benzin a naftu by mělo trvat tři měsíce. Ministerstvo financí odhaduje, že státní kasa kvůli nižší dani přijde o 4,2 miliardy korun.

Kolik průměrně zaplatili řidiči za naftu či benzin v uplynulém týdnu? (do 26.5.)

Kraj Cena (nafta) Cena (benzin) Hl. m. Praha 46,78 Kč 46,81 Kč Jihočeský 45,38 Kč 46,07 Kč Jihomoravský 46,57 Kč 46,55 Kč Karlovarský 45,42 Kč 46,03 Kč Královehradecký 45,85 Kč 45,95 Kč Liberecký 46,00 Kč 46,31 Kč Moravskoslezský 46,25 Kč 46,32 Kč Olomoucký 46,48 Kč 46,55 Kč Pardubický 46,14 Kč 46,33 Kč Plzeňský 46,37 Kč 46,61 Kč Středočeský 46,52 Kč 46,66 Kč Ústecký 45,74 Kč 46,19 Kč Vysočina 46,57 Kč 46,44 Kč Zlínský 45,81 Kč 46,06 Kč ČR 46,13 Kč 46,35 Kč

Zdroj: CCS