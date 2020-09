Aktuálně nemocných lidí s covidem-19 je nyní v Česku skoro 9800, tedy nejvíce od březnového začátku epidemie. U většiny nemocných má covid-19 lehký průběh. V posledních týdnech ale výrazně stoupl počet nakažených, kteří skončili v nemocnici. Množství hospitalizovaných vzrostlo za uplynulý měsíc na více než dvojnásobek, a počet lidí ve vážném stavu dokonce na více než trojnásobek. Hospitalizovaných bylo podle posledních údajů k úterku 244, z toho 57 v těžkém stavu.

V úterý bylo provedeno přes 15 tisíc testů na koronavirus, což bylo nejvíce od začátku epidemie v Česku. Kvůli vysokému počtu odhalených případů nákazy ale podíl nových případů covidu-19 na počtu testů dosáhl zhruba 7,6 procenta, což je druhý nejvyšší podíl od konce června.

Česká pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) považuje situaci ohledně šíření covidu-19 v Česku za znepokojivou. Varovala, aby země neomezovala trasování kontaktů nakažených jen na ty s příznaky či těžkým průběhem infekce, ale aby zvýšila kapacity. Premiér Andrej Babiš (ANO) kritiku odmítl a organizaci vzkázal, aby raději mlčela. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil, že Česko trasovat nepřestane, chce ale systém změnit a zefektivnit.

Dojde k změnám v trasování?

Hlavní hygienička Jarmila Rážová na konci srpna v České televizi řekla, že hygienici stíhají trasovat do 400 nových případů koronavirové nákazy za den. Po posílení hygienických stanic a zapojení mediků a díky provozu informační linky 1221, která opět funguje od 1. září, odhadovala, že by se mělo zvládat trasování u 750 nových nakažených denně. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví, závěry by měli zveřejnit do pátku.

Nejhorší situace s výskytem koronaviru je podle epidemiologů v Praze, jako jediná je na mapě okresů podle rizika nákazy v oranžovém stupni. Podle ministerstva zdravotnictví začal v hlavním městě komunitní přenos, ode dneška se tam tak opatření proti šíření koronaviru zpřísňují. Do obchodů a nákupních center je vstup znovu možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Stravovací zařízení musejí být mezi půlnocí a 06:00 uzavřená.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc má nyní Pelhřimovsko, přibylo tam 102 nových případů covidu-19. Nákaza se potvrdila mimo jiné v domově pro seniory v Humpolci. S péčí o seniory bude na žádost kraje ode dneška vypomáhat 15 vojáků.

Přes 88 nakažených na sto tisíc obyvatel za sedm dní má pak Praha a okres Plzeň-jih. Ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk kvůli zvýšenému výskytu nemoci covid-19 vyhlásil v úterý v Nové Vsi na Plzeňsku mimořádná opatření. Lidé tam ode dneška musí povinně nosit na veřejných prostranstvích roušky či respirátory, musejí dodržovat odstupy, nesmějí se shromažďovat. Pro veřejnost se zavřela restaurace a obecní úřad, nesmějí se pořádat kulturní, společenské a sportovní akce ani soukromé oslavy.

V celé zemi od 1. září platí mít zakrytá ústa a nos ve veřejné dopravě, na úřadech a dále ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Podle vývoje nákazy koronavirem za 14 dnů jsou na tom v Evropské unii hůř než Česko jen Španělsko, Francie, Chorvatsko, Rumunsko a Malta. V sousedních zemích je vývoj lepší. Situaci dnes odpoledne probere premiér Babiš s předsedy vlád Slovenska a Rakouska. Jde o další schůzku v takzvaném slavkovském formátu, v jakém se trojice ministerských předsedů schází od roku 2015.