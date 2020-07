Se změnou legislativy spadla pod stůl i vyhláška o předškolním vzdělávání, která stanovovala povinnost zaměstnat k dětem mladším tří let dalšího nepedagogického pracovníka. „Mateřská škola má ale nadále možnost v případě potřeby využívat personální podporu, a to chůvu z Šablon. Na aktuálně vyhlášené Šablony III je alokována částka tři miliardy korun,“ sdělila Deníku mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Potíž je v tom, že si mnozí ředitelé při letošních zápisech tento fakt neuvědomili a přijali i menší děti s tím, že peníze na chůvy automaticky zaplatí stát. Podle spolku Pedagogická komora si učitelky od původní vyhlášky slibovaly významnou pomoc. Pokud by se chůva věnovala nejmladším dětem, mohla by se učitelka více soustředit na vzdělávání předškoláků.

Jedna učitelka až na 28 dětí

Zdroj: DeníkMinisterstvo školství argumentuje, že se od 1. září 2020 za každé dítě do tří let věku snižuje počet ratolestí ve třídě, a to o dvě, celkem nejvýše o šest. „I v tomto počtu dětí MŠMT plně uhradí pedagogickou práci učitelek s překryvem 2,5 hodiny denně,“ zdůrazňuje Lednová. Avšak realita spíš bude taková, že dvouletí caparti zůstanou doma, aby školky vyhověly zákonu a uspokojily rodiče starších dětí. A ani to není snadné.

„Zatímco v dětských skupinách jsou nyní tři dospělé osoby na třináct a více dětí, v mateřských školách je pouze jedna učitelka na 23 dětí, což je celostátní průměr. Často jich je 28,“ upozorňuje ředitelka MŠ v Hradci nad Moravicí Gabriela Lacková.

Ve skončeném školním roce bylo v MŠ necelých 45 tisíc dvouletých kluků a děvčat. Podle analýzy ministerstva práce a sociálních věcí by pro ně v MŠ, mikrojeslích a dětských skupinách bylo potřeba o 20 tisíc míst víc.

Chystaná novela zákona o jeslích ale zlepšení asi nepřinese. Má totiž snížit finanční příspěvek na dítě a zavést přísnější hygienické normy.