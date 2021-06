Stačilo jediné: mít na hlavě ochranou přilbu. Zatímco všichni cyklisté mladší osmnácti let ji ze zákona musí mít nasazenou na hlavě, pro dospělé tato povinnost neplatí. Přitom se jedná o pomůcku zachraňující život. „Každý bezpečnostní prvek je velmi platný a může zachránit život. Rozhodně doporučujeme vždy při vyjížďkách na kole používat cyklistickou přilbu,“ apeluje Petra Homolová, mluvčí středočeských záchranářů.

Jen v loňském roce zemřelo v Česku při dopravních nehodách čtyřicet cyklistů. V 73 procentech pak neměl cyklista nasazenou přilbu. „Procentuální vyjádření usmrcených cyklistů za rok 2020 ukazuje na vážný problém. Téměř 30 lidí se mohlo z vyjížďky vrátit ke svým blízkým, kdyby měli na hlavě přilbu. Rozhodující by rozhodně neměla být otázka, zda je přilba pro dospělého cyklistu povinná. Nikdo z tří desítek usmrcených cyklistů nebyl mladší 18 let,“ upozorňuje ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Právě poranění hlavy a i páteře jsou nejčastější zranění při dopravních nehodách u cyklistů. I přesto více než polovina dospělých přilbu na hlavě nevozí. „V celorepublikovém průměru bylo zjištěno, že cyklistické přilby nepoužívá téměř 14 procent dětí, což je přibližně stejně jako v minulém roce. Naopak u dospělých došlo k poklesu, a to o 4 procenta. V roce 2020 bylo zjištěno 52,4 procent dospělých cyklistů bez přilby,“ říká František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.

Povinnost nošení ministerstvo nezvažuje

I když ochranná přilba má pro havarujícího cyklistu jen samá pozitiva, zákonnou povinnost pro dospělé cyklisty ministerstvo dopravy nezvažuje. A to i přesto, že změnu by uvítali nejen dopravní experti, ale všemi deseti i záchranáři. „Povinným zavedením by se zabránilo mnoha lidským neštěstím,“ myslí si Pavel Rusý, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Podle ministerstva dopravy se tak Česko stalo jen ojedinělou výjimkou na evropském kontinentu. V drtivé většině zemí Evropské unie platí povinnost pouze pro děti. Jednou z výjimek je Finsko. Zde musí mít cyklisté za všech okolností nasazenou přilbu. Ovšem pokud cyklista přilbu nemá, nehrozí mu trest. Tamní zákon totiž sankci za přestupek nestanovuje.

„V některých případech, například Španělsko a Slovensko, byla zákonem stanovena povinnost nosit přilbu pro dospělé, ale pouze za určitých podmínek. Například ve Španělsku mimo město, pokud cyklista jede z kopce,“ prozrazuje Jemelka.

Místo změny legislativy je podle ministerstva dopravy důležitým krokem prevenci. I proto Policie ČR spolu s Týmem silniční bezpečnosti, Platformou Vize 0 a také Asociací Záchranný kruh v minulých dnech odstartovala bezpečnostní kampaň Helmu na kolo? Automaticky. Jak už je z názvu patrné, jejím jediným cílem je, aby si cyklisté zcela automaticky před jízdou nasadili přilbu. „Oblíbenost jízdy na bicyklu u nás v poslední době narůstá raketovým tempem. Kvalita odpovídající cyklistické infrastruktury má doposud k ideálu daleko. O to důležitější je, aby každý cyklista dbal na své bezpečí. Třeba tím, že si automaticky nasadí na hlavu kvalitní cyklistickou přilbu dříve, než šlápne do pedálů,“ je přesvědčený Roman Budský z Platformy Vize 0 a dodává: „To, že celých 37 procent obětí nehod z řad bicyklistů mohlo žít, kdyby měli na hlavě helmu, , by mělo být dostatečným argumentem.“