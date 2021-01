Jako každý rok i ten následující se dá v sociální oblasti očekávat řada změn. Například průměrný starobní důchod se od ledna zvýší na 15 336 korun. „Díky valorizaci jde o zvýšení přibližně o 839 korun,“ říká Vladimír Dostálek z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroj: DeníkPenze se totiž skládají ze dvou částí: základní výměry, která se zvýší o šedesát korun na 3550 korun, a procentní výměry, jež se řídí mimo jiné odpracovanou dobou. Ta vzroste o 7,1 procenta.

Samozřejmě se zvýší i invalidní či sirotčí důchody. „Valorizace se provádí automaticky,“ uvedl tiskový odbor České správy sociálního zabezpečení. O kolik se zvýší penze vám, si můžete spočítat na ZDE.

Nárůst mezd

Vzroste i minimální mzda – o 600 korun na 15 200 korun. To samozřejmě pomůže nízkopříjmovým skupinám, ale naopak se to prodraží lidem bez příjmů. Třeba některým studentům či maminkám v domácnosti. Vzroste jim totiž zdravotní pojištění.

Zvýší se také minimální zaručené mzdy v jednotlivých profesích. V první skupině bude nově 15 200 korun, ve třetí skupině, kam patří třeba číšník, holič a kadeřník, bude zaručená mzda 18 500 korun (nyní to je 17 800 korun) a v páté skupině, kam patří například řidič autobusu či záchranář, je 22 600 korun (doposud je 21 700 korun).

Mírně se zvednou i sociální dávky na bydlení, a to proto, že se budou valorizovat náklady, z nichž se vypočítávají. Vláda také rozhodla o tom, že by se příští rok měly zvýšit přídavky na děti. Schválit to musí ale i parlament.

Spočítejte si na naší kalkulačce, jak se od ledna změní vaše čistá mzda: