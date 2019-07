Už nejsme jen zarputilí zastánci válení na pláži v Chorvatsku s paštikou a řízky. Začínají nás lákat dražší hotely, vybrané služby, exotické destinace nebo dovolené na klíč. Češi jsou čím dál zcestovalejší a zkušenější, mají poměrně jasnou představu o tom, jak by měla jejich dovolená vypadat.

„Klienti jsou samostatnější než dříve. Od cestovní kanceláře chtějí zajistit třeba jen část dovolené. Někdy pouze let a pobyt na prvních několik dní, s tím, že pak budou cestovat sami, nebo chtějí naopak zajistit ubytování v místě a letenky s lokální přepravou řeší samostatně,“ poukazuje na změnu v cestování Jana Hájíčková, tisková mluvčí CK Neckermann.

Volání exotických dálek

V posledních letech je největší zájem o pobytové zájezdy do Turecka, Řecka, Bulharska, Itálie a Španělska. Tahounem meziročního nárůstu je ale hlavně Turecko, které nabízí vynikající poměr cena/výkon a je ideální destinací pro rodiny s dětmi. Nová místa se objevují hlavně v segmentu exotické dovolené.

Alanya, perla Turecké riviéry:

„Pokračuje boom Perského zálivu, kde se k prověřeným Spojeným arabských emirátům nebo Ománu přidal nově také Katar, který si velmi rychle získal oblibu klientů,” uvádí Jan Bezděk, tiskový mluvčí Cestovní kanceláře Fischer. Hitem letošního léta některých cestovních kanceláří je i novinka na trhu – Jordánsko. Jordánská Aqaba, krásné hotely přímo na pláži a v dosahu známý trojúhelník – skalní město Petra, čarovná poušť Wadi Rum, kde se natáčely filmy Star Wars, a potápění v Rudém moři. Co víc si přát?

Stále více klientů chce kombinovat relax na pláži nebo u jezera se sportovními či zážitkovými aktivitami. Hodně cestujících se soustředí také na sportovní nabídku v hotelových resortech, více se účastní různých animačních programů, které jsou v místě organizovány.

„Nejprodávanější jsou týdenní zájezdy, následují pobyty na deset až jedenáct nocí. Ekonomika funguje a lidé mají více peněz, tak si dopřávají nejen více zájezdů ročně, ale i kvalitnější hotely a stále častěji volí leteckou dopravu. Dominují zájezdy s all inclusive,“ potvrzuje rostoucí zájem o kvalitnější dovolenou Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria.

Na co si dát během dovolené pozor?



* Nemůžete ovlivnit, že letecká společnost zruší let. Jedná-li se o mimořádnou událost, jakou může být počasí nebo stávka, nevzniká vám právo na kompenzaci. Proto se vyplatí jezdit s cestovní kanceláří, která se o vás musí postarat a zajistit vám náhradní let.



* Stále více lidí si také v destinaci půjčuje auto. Než vůz převezmete, dobře si ho prohlédněte a poškození karoserie si nafoťte. Totéž platí při vrácení vozu. Budete mít důkaz, že jste auto nepoškodili. Je dobré si také ověřit, že neplatíte zbytečné peníze za přidružené pojištění.



* Aplikace ECC-Net: Travel pro cestování v Evropě řeší problémové situace ve 30 zemích. Lze si ji stáhnout před cestou do mobilu.



* Vyrážíte za zážitky do exotičtějších destinací? Stáhněte si aplikaci DROZD, kde jsou shromážděny důležité informace, jako jsou například kontakty na zdravotní a záchranné složky v příslušné zemi nebo kontakty na nejbližší zastupitelský úřad ČR. Najdete tam i aktuality a varování pro cestovatele neboli seznam nejnovějších upozornění na cesty, která vydává MZV ČR v případě bezpečnostních hrozeb, živelních pohrom a epidemií.

Senioři na promenádě

K významné části klientely cestovek již několik let patří senioři. A jejich podíl se postupně zvyšuje. Souvisí to nejen se stárnutím populace, ale také s rozšiřujícími se možnostmi, které dnes mají, i s jejich rostoucí zálibou v cestování. Dříve narození častěji vyrážejí mimo hlavní sezonu, kdy už u moře není takové horko a letoviska jsou méně přeplněná.

„Nejstarší ročníky preferují častěji spíše klidnější letoviska a destinace, ale ani to už dnes není pravidlem. Máme spoustu starších zákazníků, kteří naopak chtějí trávit dovolenou někde, kde to žije, kde se dá vyrazit do městečka na vycházku po promenádě, do kavárny či na trh,“ uvádí Šatný.

Rodiny s dětmi zase vyrážejí na dovolenou v termínu letních prázdnin a vyhledávají ubytovací kapacity, které mají odpovídající zázemí pro děti. Oblíbené jsou proto hotely s česky mluvícími animátory, aquaparky a hernami. Děti tak mají zajištěný program se svými vrstevníky a rodiče zase čas na odpočinek.

I cestovatel-začátečník může jet naprosto kamkoliv. Nemáte-li s cestováním dost zkušeností, nejste jazykově vybaveni, ale chcete si dovolenou užít bez starostí a vrásek, je lepší využít nabídky renomovaných cestovních kanceláří. Garantují poskytnutí kvalitních služeb, průvodcovský či delegátský servis a dostatek potřebných informací. Velkou přidanou hodnotou jsou také pohotovostní linky cestovních kanceláří, jež jsou k dispozici 24 hodin a 7 dní v týdnu. V případě komplikací neváhejte a obraťte se na pracovníky CK, kteří vám po telefonu pomohou.

Důležité věci do každého kufru

Jedete-li k moři, pak určitě přibalte sluneční brýle, pokrývku hlavy, moskytiéru, opalovací krém s dobrým ochranným faktorem a krém po opalování. Nezapomeňte na lékárničku, která by měla obsahovat léky, které běžně užíváte, antimalarika, materiál pro první pomoc (obvazy, náplasti, šátek, dezinfekci, mast na infikované rány, nůžky, pinzetu, teploměr), léky proti bolesti (Ibalgin), léky na snížení teploty (Paralen), léky na zažívací obtíže (Smecta, Endiaron, Ercefuryl), léky na zácpu (Guttalax), antibiotika, kapky na ošetření očí (Ophtalmo-Septonex), proti oparům (Zovirax), na nevolnost při přepravě (Kinedryl), repelent s vysokým obsahem DEETu.

Ať už vyrážíte na vlastní pěst, nebo s cestovkou, nezapomeňte se pojistit. Předejdete tak nepříjemnostem s úřady nebo ve zdravotnických zařízeních. I zlomená noha totiž může stát stovky tisíc. Základní cestovní pojištění vyjde jen pár korun, ale může ušetřit mnohonásobně více peněz, času i nervů. Nejlépe je ale sáhnout po komplexním pojištění, které z vaší peněženky sice vytáhne více, ale nabízí daleko vyšší limity pojištění léčebných výloh. Zahrnuje totiž i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a cestování letadlem. Můžete se rovněž připojistit na rizikové sporty. Zkrátka na pojištění se nevyplácí šetřit.

Pokud tedy budete během svého zájezdu potřebovat zdravotní či jinou pomoc, stačí se jen obrátit na nonstop asistenční linku. Zajistí vám jak ošetření či hospitalizaci v prověřeném zdravotním zařízení, tak i pomoc v komunikaci s lékaři.

Jak můžeme během dovolené ušetřit?

Vyplatí se nákup dovolené v předstihu, dokud platí slevy za včasný nákup.

Stále více zákazníků volí dovolenou s all inclusive, mají tak výdaje pod kontrolou a nemusí se bát dalších plateb.

Dopředu si vyhledejte informace o destinaci, kam míříte. Čím více informací, tím více ušetříte. Budete totiž znát místní ceny.

Nebojte se najíst u stánku místo v restauraci. Aplikace TripAdvisor vám pomůže najít kvalitní podniky za rozumnou cenu.

Jezděte veřejnou dopravou. Nejenže ušetříte, ale také lépe poznáte místní kulturu. V některých regionech navíc k jízdence dostanete slevovou kartu na vstupy do muzeí apod.

Nenakupujte v turistických centrech, ale tam, kde nakupují místní. Vyhnete se turistické přirážce. Smlouvejte. Někdy můžete srazit až polovinu ceny.

Sledujte, kdy je snížené vstupné. Do klubů choďte před půlnocí. Po půlnoci se většinou platí vstupné.

Kancelář, nebo agentura?

Cestovní kancelář je oprávněná na základě koncese organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Je organizátorem neboli pořadatelem zájezdu. Cestovní kancelář zájezdy prodává sama nebo prostřednictvím cestovních agentur, s nimiž má sjednanou smlouvu o provizním prodeji zájezdů.

Cestovní agentura je pouze zprostředkovatelem neboli prodejcem zájezdu, není oprávněná pořádat nebo organizovat zájezdy. Prodává zájezdy koncesovaných cestovních kanceláří a jednotlivé služby cestovního ruchu. Cenu za zájezd zpravidla zaplatíte stejnou, jako kdybyste si zájezd kupovali v cestovní kanceláři.