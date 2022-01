Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířilo okruh lidí, kteří na pomoc státu dosáhnou. Mají na ni nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci i podnájemníci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí 30 procent příjmu, v případě Prahy pak 35 procent.

V režimu dodavatele poslední instance jsou tisíce lidí. Čas na změnu se krátí

Dávka pak odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Parlament už schválil novelu, která pro letošek normativy jednorázově zvedá tak, aby byl příspěvek vyšší a zdražení zohlednil. Zákon musí ještě podepsat prezident. Podle Jurečky se podpis očekává v nejbližších dnech a příští týden by mohla novela vyjít ve sbírce zákonů.

O podpoře budou své klienty informovat úřady práce. Jurečka rovněž upozornil, že ministerstvo spustilo kalkulačku, na které si lidé mohou spočítat, zda na příspěvek dosáhnou. "Chtěl bych vyzvat i ty, kteří stát nikdy nežádali o pomoc, aby se nestyděli. Kalkulačku lze vyplnit anonymně na internetu, s vyplněním formulářů mohou pomoci pracovníci Úřadu práce ČR," zdůraznil Jurečka.

Žádost o příspěvek na bydlení lze podat elektronicky. V případě potřeby se lidé mohou obracet také na Call centrum Úřadu práce.

Mimořádná dávka okamžité pomoci

K dispozici je i dávka mimořádné okamžité pomoci, kterou však mohou získat jen lidé ve velmi vážné tísni bez prostředků. Úředníci přitom neposuzují jen majetek a příjem samotného žadatele, ale i ostatních členů rodiny.

Vláda oseká slevy na jízdném. Na změnu doplatí osamělí senioři, říká expert

„Vyzýváme všechny, kdo to ještě neudělali, aby neváhali a našli si nového dodavatele energií co nejdříve. Zároveň je třeba neodkládat platby za energie, byť mohou být skokově vyšší, ale není cesta neplatit a čekat, že se to vyřeší samo. V tom případě by mohl hrozit pád do dluhové pasti nebo dokonce exekuce,“ upozornil šéf ministerstva práce a sociálních věcí.