Andrej Babiš je opravdový smolař. Mezi politiky, kteří se chytli do sítě nového úniku dat o převádění peněz v daňových rájích, figuruje jako jediný pre-miér členské země EU. Proto se stal i tady v Štrasburku hlavním bodem jednání, které po zveřejnění Pandora Papers o daňových únicích a praní peněz v daňových rájích přichystal na dnes Evropský parlament. To, že je několik dní před českými parlamentními volbami, evropské poslance nezajímá.

Jde totiž o velké téma, ve kterém nejde zdaleka jen o Babiše a jeho možný prohřešek v řádu stovek milionů korun. Evropský parlament totiž tlačí na Evropskou komisi a členské státy už roky, aby únik peněz do „daňových rájů“ co nejvíce omezily.

„Nepochybně se to bude projednávat. Tady je to opravdu velké téma,“ říká jeden z poslanců hnutí ANO, který nechtěl být jmenován. Rázně se k Babišově nejnovější kauze vyjádřila i europoslankyně ANO Martina Dlabajová. „Určitě to jsou zjištění, která si žádají vysvětlení a prošetření,“ uvedla pro Deník. Aby to bylo ještě pikantnější, europoslanec Babišova hnutí Martin Hlaváček je místopředsedou výboru pro daňové záležitosti, který byl loni nově založen.

„V současné době vlády utrácejí mi-liardy pro záchranu životů a je to správně. Vzniklé dluhy ale budou muset být splaceny,“ uvedl předseda tohoto výboru Nizozemec Paul Tang.

Pandora Papers nejsou prvním únikem dat o konkrétních politicích a finančních operacích přes daňové ráje. „ Mnoho nekalých věcí o daňových únicích se nakonec dostane na světlo světa,“ řekl Tang. „Seznam daňových rájů mimo Unii byl užitečný především při vyvíjení tlaku na dobře známé daňové ráje,“ dodal Tang. I v EU bylo identifikováno sedm zemí, které slouží jako daňové ráje, včetně Nizozemska. Ty podle Tanga umožňují snížit si daně o 40 miliard eur, které pak ostatním státům Unie chybí. Jde o velký systémový problém, který se i podle Evropské komise týká nejen Evropy, ale celého vyspělého světa. Evropská komise byla mezi těmi, kdo iniciovali dohodu nejvyspělejších zemí G7, která v červnu stanovila, že globální firmy budou zdaněny nejméně 15 procenty daní.

Složka Pandora Papers, která vedle 35 současných či bývalých hlav států a vlády, 300 ministrů, soudců a generálů obsahuje i další tisíce jmen, je proto dalším významným důvodem pro tlak Evropského parlamentu na ucpávání mezer ve zdanění firem a soukromníků v EU.

Babiš jako symbol

Andrej Babiš se ale i kvůli svým předchozím kontroverzím stačil stát symbolem těchto daňových deliktů. A to přesto, že v jeho případě není jasné, zda se jednalo o legální či nelegální operaci při nákupu nemovitostí za 400 milionů korun přes fiktivní firmy na Britských Panenských ostrovech.

Babišův případ zaujal i některé europoslance mimo Česko. Velmi tvrdá slova vůči Babišovi volil europoslanec za německé liberály (FDP) Moritz Körner. „Tato věc se musí velice rychle vysvětlit,“ uvedl Körner pro německou rozhlasovou stanici Deutschlandfunk. „Několik dní před volbami je i v zájmu samotného Babiše, aby se celá věc co nejrychleji vyřešila,“ uvedl europoslanec FDP.

Debatu o kauze, v níž figuruje tak viditelně Babiš, si pár dnů před volbami nenechají ujít čeští europoslanci, zvláště ti opoziční. I oni ale hovoří o obecném problému. „Je nezbytná evropská spolupráce, aby bylo možné sledovat konečné příjemce zisků z firem působících v Evropě. Současný stav postrádá transparentnost a brání nám v identifikaci střetů zájmů, daňových úniků a podvodných schémat obecně,“ uvedl pirátský poslanec Mikuláš Peksa. „Proto jsme již vyzvali Evropskou komisi k tomu, aby navrhla odpovídající opatření. Případ Andreje Babiše musí být řádně prošetřen a příkladně potrestán.“