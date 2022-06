Nafta bude. Česko si vyjednalo výjimku z embarga EU na ropu

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Bruselané včera vyrazili do práce v takovém množství na kolech, až se na mnohých cyklostezkách tvořily zácpy. Pokud by embargo EU na dovoz ruské ropy vstoupilo plně v platnost i pro Českou republiku, vypadalo by to po Česku velmi brzy podobně. Země by se totiž velmi brzy ocitla bez benzinu a nafty.

Český premiér Petr Fiala v Bruselu. | Foto: ČTK