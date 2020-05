Podle Ickeho, jehož videokanál na Youtube měl před odstraněním přes 900 tisíc odběratelů, nejde v případě nákazy novým koronavirem o epidemii, ale o pouhou iluzi.

„Výsledek této iluze epidemie bude zničení malých podniků a posílení těch velkých. Totéž se děje ve finančním světě. Jsme svědky požírání hejna malých ryb několika velkými. Jsme svědky upevňování moci Jednoho procenta,“ tvrdil Icke s odvoláním na to, že svět podle něj ovládá jen malá skupina lidí. „Představte si to jako pyramidu. Na vrcholu je skupina lidí, která má jméno. Říká se jí Jedno procento,“ prohlašoval.

Zdroj: Youtube

Podle webů iNews a BBC také tvrdil, že kdokoli s odolným imunitním systémem je chráněn a nemoc COVID-19 vyvolávají daleko spíš technologie 5G a vakcíny.

Třicet let konspirátorem

David Icke je na konspirační scéně znám už třicet let. Tento bývalý anglický fotbalista a sportovní komentátor navštívil podle Wikipedie v roce 1990 jasnovidce, který mu údajně sdělil, že byl na svět dosazen za určitým účelem. Icke se poté prohlásil „božským synem" a začal tvrdit, že přijímá zprávy z duchovního světa a že planetu brzy zničí přílivové vlny a zemětřesení. V Británii mu tyto předpovědi vynesly posměch, což mu nebránilo v následujících 11 letech sepsat řadu knih, v nichž rozvíjel spikleneckou teorii o „Konspiraci Nového věku“.

Proslul řadou bláznivě znějících výroků, například, že mezi členy britské královské rodiny a mezi americké vrcholné politiky pronikli tzv. Ještěřané, tedy mimozemšťané schopní měnit podobu, nebo že řada významných osobností patří k tzv. babylonskému bratrstvu, usilujícímu zavést na Zemi orwellovský globální fašistický stát nebo nový světový řád v postfaktickém období, kde končí svoboda projevu.

Za pravé také označoval Protokoly sionských mudrců, podvodný dokument ze začátku 20. století, jenž v minulém století významně přispěl k šíření antisemitismu.

Jeho účty byly zrušeny, jiné ho však šíří

Společnost Youtube, kterou vlastní Google, mazala nejdřív jednotlivá Ickeho videa, a nakonec přistoupila ke smazání celého jeho kanálu, který si už Icke nemůže obnovit.

Zdroj: Youtube

Podle serveru iNews přistoupil ke stejnému kroku i Facebook, jenž odstranil oficiální Ickeho stránku, jež měla téměř 800 tisíc sledujících.

Ickeho názory nicméně dál šíří další a další uživatelské účty i různá média. V Česku se to týká například webu Arfa.cz Ondřeje Höppnera nebo webu Vesmironas.cz. „Je to od Davida Ickeho, určitě vám to mnohým něco říká. Byl i v Praze, měl mnohé přednášky a opravdu komunikuje nejenom s jiným světem a jinými civilizacemi, ale má prostě ve všem přehled,“ uvedla jedno takové video redaktorka webu Vesmír o nás, prezentující se jako „Martina“.