„Provedením zkoušek pevnosti v tahu bylo zjištěno, že se z výrobku uvolnily kovové části – řetízek a kroužek na klíče, které se vejdou do válce pro malé části,“ popsal mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich nebezpečnou panenku, kterou stát zakázal a u níž není uveden ani výrobce ani dovozce. Příliš malé jsou na panence i snímatelné botičky. U všech těchto částí hrozí vdechnutí či spolknutí.

Není to jediná nebezpečná hračka, již inspekce odhalila. Loni zkontrolovala 2767 modelů, u 979 zjistila nedostatky administrativního charakteru. Devět vyhodnotila jako nebezpečné. Jednalo se například o plyšovou rybu s přísavkami, zpívajícího draka Čmoudíka, sliz Jun Tao či panenka ROSE.

„V těchto případech prokázaly provedené analýzy vážné riziko možného poranění či zdravotních následků z důvodu dlouhodobého styku s látkami, které mohou představovat zdravotní ohrožení organismu malých dětí,“ uvedl ředitel ČOI Mojmír Bezecný. Zde je devět nejnebezpečnějších hraček loňského roku:

Plyšová ryba s přísavkou

Hračka je vyrobena z hladkého plyše, tělo je ve žluté barvě, ploutve jsou v modré barvě, oči jsou vyšité. Na těle ryby jsou nažehleny čtyři pruhy z umělohmotného nažehlovacího materiálu v modré barvě. Do hřbetu ryby je všitý bílý provázek, na kterém je umístěna plastová přísavka. Při zkoušce se z hračky tato část uvolnila. Malé dítě může přísavku utrhnout, vyvléknout ji z nezajištěného provázku a vložit do úst. Následně by ji mohlo spolknout či vdechnout.

Zpívající drak Čmoudík

Při zkoušce tahem se z hračky uvolnily části lepidla a kabely. Zároveň bylo zjištěno, že v její vnitřní kapse pro uložení pouzdra s bateriemi je díra a je dětem dostupná výplň hračky. V průběhu používání může malé dítě utrhnout malé části či vyjmout z hračky výplň nedostatečně zajištěnými švy ve vnitřní kapse. Tyto součásti pak může spolknout či vdechnout.

Veverka se zvukem

Dítě může utrhnout z hračky malé části a pak je i vdechnout či spolknout. Při zkouškách bylo rovněž prokázáno, že hračka nesplňuje omezující požadavky na přítomnost ftalátu DEHP, jenž může způsobit vývojové vady či poškození ledvin, jater a spermií. Konkrétně obsahovala až šedesátinásobek povoleného množství.

Dřevěné chrastítko

Dřevěný bubínek na tyčce v provedení růžové a bílé barvy, který má na obou bočních částech připevněny smyčky zhotovené z červeného provázku. Na každé smyčce je navlečený červený korálek. Na lícové straně bubínku je nakreslený obličej kočičky, která má na hlavě žlutozelený klobouček s červenou mašlí. Dítě z hračky může utrhnout malé části, u nichž hrozí vdechnutí.

Sliz Jun Tao

V hračce bylo naměřeno vysoké množství bóru. Při jeho nadměrném příjmu dochází k jeho ukládání v těle a může se to projevit i akutními příznaky, jako jsou například zvracení, průjem či vyrážky. Dlouhodobý kontakt s materiálem obsahujícím nadměrné množství bóru může vést v budoucnosti i k poškození reprodukčního systému.

Pryžové strašidýlko se šňůrou

Jedná se o pryžovou elastickou figurku - strašidýlko se šňůrou „PUFFER BALL“. Hračka je zelené barvy, má končetiny zakončené mnohobarevnými střapečky. Figurka má zvýrazněné namalované oči. Tělo je opatřeno gumovým závěsem s očkem na konci. To slouží k upevnění hračky na prst. Uvnitř těla hračky je vložena plastová kulička, která při otřesu světélkuje. U výrobku existuje nebezpečí uškrcení, ke kterému může dojít v případě, kdy se šňůra vyrobená z pružného materiálu ovine nejméně třikrát dítěti kolem krku. Zároveň je možné z výrobku uvolnit malou silou barevné bambulky, které může dítě vdechnout.

Kočárek golfky

Kočárek Doll Carrier je zhotovený z kovových trubek s růžovou povrchovou úpravou. Sedátko je z růžové tkaniny s natištěným motivem různých medvídků. Doplňující součásti konstrukce kočárku, jako jsou držadla, kolečka či úchytky, jsou zhotoveny z růžového a bílého plastu. Hračka byla výrobcem označena jako nevhodná pro děti do tří let z důvodu možného udušení po vdechnutí malých částí. Ale kromě toho se v průběhu jejího používání hračky může malé dítě zranit o nezajištěné konce kovových trubek, případně může dojít ke zborcení kočárku vlivem jeho nedostatečné pevnosti.

Panenka ROSE

Panenka ROSE je textilní hračka, 30 cm vysoká, doporučená výrobcem pro děti ve věku od 18 měsíců. Panenka má vytvarovanou plastovou hlavu pokrytou vlásky spletenými do copánků a plastové ruce. Další části těla jsou ušité a měkce vycpané. Je oblečena do šatiček zhotovených z růžové textilie, v trupové části je tato textilie potištěna bílými puntíky. Do pasu šatiček jsou všity ozdobné části ve tvaru lístečků zelené barvy. Panenka má na hlavě růžovou čepici se zelenou mašlí. Malé dítě může z hračky utrhnout část suchého zipu a vložit ji do úst. Tato součást hračky by mohla být vdechnuta.

Barevná ohrádka s houpačkou

Provedením příslušných zkoušek u ohrádky „Swing with Backrest“ značky Woody bylo zjištěno, že po zatížení břemenem o předepsané hmotnosti se seřizovací nerozebíratelné spony prostředku pro zavěšení posouvaly a klouzaly směrem dolů. Seřizovací nerozebíratelné spony plní funkci seřízení sedáku do vodorovné polohy a funkci prodloužení či zkrácení prostředku pro zavěšení. Po posunutí výše uvedených spon došlo k vychýlení sedáku houpačky z vodorovné polohy a tím k výraznému naklonění sedáku. Dítěti hrozí možné zranění, protože může z houpačky vypadnout. Riziko se zvyšuje, pokud se dítě při houpání předkloní.