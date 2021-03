Od začátku epidemie loni v březnu zemřelo v Česku 21 128 lidí s prokázaným covidem, z toho 9188 od začátku letošního roku. V lednu zemřelo 4739 lidí a v únoru 3991. Od začátku letošního března přibylo do statistik zatím 458 případů.

Z podrobnějších statistik krajských hygienických stanic také vyplývá, že průměrný věk lidí, kteří s covidem zemřeli od začátku epidemie do konce letošního února je přibližně 78 let. Nejstaršímu zemřelému bylo 110 let, pocházel z Trutnovska a zemřel první únorový den.

Naopak nejmladším člověkem, který s covidem zemřel, byla 22. února osmiletá dívka z okresu Plzeň-sever. Žádné další úmrtí ve věku do 15 let ministerstvo neeviduje, 16 zemřelých je ve věku do 30 let.

Celkem testy v Česku dosud odhalily 1,28 milionu nakažených. Více než 85 procent z nich se uzdravilo, aktuálně nemocných je podle statistiky ministerstva zdravotnictví 158 568.

Nejhorší epidemická situace je na Kolínsku, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 1293 nově potvrzených případů za posledních sedm dní. Následuje Tachovsko s 1257 novými případy na 100 tisíc obyvatel za týden.

Nápor na nemocnice

Nápor na zdravotnická zařízení v Česku v souvislosti s epidemií nového koronaviru je stále velký. V nemocnicích ve středu leželo 8231 lidí s covidem. Bylo to o 253 méně než v úterý, ale přibližně o 1000 více než před týdnem.

V těžkém stavu bylo ve středu druhý den v řadě přes 1700 pacientů. Statistiky hospitalizovaných na webu ministerstva nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, takže celkové počty obsazených lůžek jsou vyšší.

V Česku nadále pokračuje očkování proti novému typu koronaviru, které začalo 27. prosince. Zdravotníci dosud aplikovali přes 735 tisíc dávek. Obě potřebné dávky dostalo přibližně 251¨tisíc lidí.