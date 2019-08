Jakub a Eliška Švajdovi jsou mladí manželé z Mladé Boleslavi, kteří se rozhodli, že dají výpověď ve Škodovce, kde pracovali, pronajmou svůj byt, a stopem zvládnou cestu kolem světa. Zkušenosti s podobným cestováním už mají a ničeho se nebojí. Na svoje velké dobrodružství, které odstartovalo 8. dubna, si dávají asi čtyři roky. Všechno to začalo jedním úplně nevinným výletem do Benátek.

Manželé z Boleslavi jsou na cestě kolem světa. Jedou stopem | Foto: Archiv manželů

Bylo to asi před třemi lety, kdy se Jakub zeptal Elišky na destinaci, kterou ještě neviděla, nebo kterou by chtěla navštívit. Ta si vybrala Benátky. „Když jsem Elišce řekl, že zítra vyrážíme, tak si myslela, že si dělám legraci. Když jsme jí ale večer psal, že mám domluvené auto, tak pochopila, že to myslím vážně, sbalili jsme se a jeli. To byl první zlomový bod,“ uvedl Jakub.