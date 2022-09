Kvůli inflaci minimum vzrostlo naposledy od července. Nyní pro samotného dospělého činí 4620 korun. Pro dospělé v rodině a děti je částka nižší. Zvýšení minimální částky pro život a přídavků doporučuje Národní ekonomická rada vlády (NERV). Jurečka v minulých týdnech několikrát zopakoval, že je vláda připravena při pokračujícím zdražování minimum navýšit.

Vláda schválila vyšší strop pro příspěvky na bydlení, u někoho až o 4500 korun

Zvýšit přídavek na dítě doporučují experti na sociální problematiku i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle nich dávka dobře cílí na domácnosti s nižším příjmem. NERV navrhuje zvednout částky přinejmenším o 30 procent. Koalice chce z doporučení vycházet a držet se 30 procent. Základní přídavek by tak od ledna činil 820, 1000 a 1150 korun. Pro rodiny s pracujícími či studujícími by měla být částka dál o 500 vyšší. Podle mluvčí ministerstva Evy Davidové dosahuje nyní průměrná vyplácená dávka 1100 korun, po navýšení by měla podle propočtů činit 1320 korun.

Zvýšení hranice pro nárok

Se zvýšením minima se rozšiřuje i okruh rodin, které mohou přídavky pobírat. Zvedá se totiž hranice příjmu pro nárok na dávku. Nyní může přídavky získat například rodičovská dvojice se dvěma předškoláky s měsíčním rodinným příjmem do 43 554 korun čistého či samoživitelka s potomkem na vysoké škole s čistým příjmem do 25 738 korun.

Úřady práce vyplatily v červenci podle údajů ministerstva 300 900 dětských přídavků, je to o 25 procent víc než loni za stejný měsíc. Tehdy dávku dostalo 240 tisíc dětí. Výdaje letos za sedm měsíců činily 2,04 miliardy korun, loni to bylo 1,28 miliardy. Příští rok by se podle Jurečky mohly po úpravě dávky zvednout o 400 milionů až miliardu. Záležet bude na tom, kolik dětí bude podporu dostávat.

Minimum upraví vláda ve svém nařízení. Ke zvýšení přídavků je potřeba změna zákona. Novelu předloží ministerstvo v dalších týdnech. Jurečka věří, že legislativní proces bude rychlý.

Národní rozpočtová rada (NRR) s poskytováním pomoci v krizové situaci souhlasí. Podle ní by ale opatření měla být jednorázová či dočasná, ne trvalá. Dlouhodobé kroky by kabinet neměl kvůli rychlému zadlužování provádět bez zajištění dodatečných a dostatečných zdrojů na pokrytí nových výdajů.