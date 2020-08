Přiznám se bez mučení, že na návštěvu takzvaného pop-up baru (bar, který je otevřen pouze na ohraničenou dobu) v pražském Karlíně, kde se podávají výhradně nealkoholické drinky, jsem se dvakrát netěšil. Přece jen patřím ke generaci, pro kterou je bar nebo hospoda místem, kde se nejen setkává s přáteli nebo poznává nové lidi, ale také se po pár sklenkách alkoholu příjemně uvolní a pustí z hlavy celodenní stres.

Lahodnost a pestrost chutí, kterou nabízejí nealkoholické koktejly nové generace, mě proto příjemně překvapila. Stejně jako zájem, který lidé o experiment popíjení bez následné kocoviny projevují.

„Zájem je tak velký, že jsme to ani nečekali. Občas se tu dočkáme až dojemných scén, jako když sem včera přišel první teenager s rodiči a dali si spolu pár nealkoholických drinků na baru,“ říká Martina Schovancová z restaurace Spojka, která ve svých prostorách nealkoholické drinky nabízí a propaguje. „Chodí sem především lidé, kteří dodržují zdravý životní styl, hodně maminek s dětmi, páry, rodiny i partičky mladých lidí,“ dodává.

Jsi nemocná, nebo těhotná?

„Děláme to jako alternativu pro lidi, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí pít alkohol – nemají na něj zrovna chuť, musí druhý den do práce, řídí, berou prášky nebo prostě abstinují a jedinou možností je pro ně voda nebo limonády. A všichni víme, jaká reakce následuje v baru, když si objednáte vodu. Jsi těhotná? Nejsi nemocný? A podobně… To chceme změnit. Chceme, aby si dobrý koktejl mohl dát každý, kdo na něj má zrovna chuť, každý, kdo si chce vyrazit s přáteli, aniž by nutně musel pít alkohol,“ zamýšlí se Jan Jelínek, zakladatel značky W/O (zkratka anglického výrazu „without“, což znamená „bez“), české firmy, která k nám začala dovážet nealkoholické destiláty ze světa.

Jde o nápoje s velice podobnými chuťovými vlastnostmi, jako je klasický rum, vodka, whisky nebo gin, které se používají k míchání koktejlů.

Myšlenka přenést do České republiky trend nealkoholických barů, který se v západní Evropě, Austrálii nebo Spojených státech už několik let těší značné oblibě, vznikla společně s barmany známého pražského baru Hemingway, kde se virgin koktejly nabízejí zároveň s těmi alkoholickými.

„Pít jen colu nebo minerálku už nikomu nestačí, to je pro světové bary zcela nemyslitelné. Navíc – nikdo neříká, že nealkoholické destiláty jsou pouze pro abstinenty. Například u nás je nejčastěji prodáváme lidem, kteří si již objednali jeden nebo dva alkoholické drinky, jsou v náladě, ale nechce se jim odcházet, ani se moc opíjet,“ říká Aleš Půta z baru Hemingway, který se svými kolegy exkluzivně připravil menu nealkoholických koktejlů pro zmiňovaný pop-up bar i své podniky.

Hnutí za střízlivost

Myšlenka provozovat restaurace, bary nebo občerstvení bez alkoholických nápojů je starší, než by se snad mohlo zdát. Ještě před pár desetiletími bylo běžné, že každé městečko mělo mléčný bar nebo ovocné lahůdkářství. Už v 70. letech se začalo vyrábět první nealkoholické pivo pro řidiče, legendární Pito.

Nejstaršímu nealkoholickému baru ve Velké Británii už je letos 130 let, funguje téměř nepřetržitě a na nedostatek zákazníků si rozhodně nemůže stěžovat. Fitzpatrick’s Temperance Bar byl založen v roce 1890 během ostrovního „hnutí za střízlivost“ z přelomu 19. a 20. století. V té době propagovala život bez alkoholu zejména metodistická církev. Po několika letech ale hnutí zaniklo a Britové začali pít znovu naplno.

K úvahám o škodlivosti každodenního požívání alkoholu a oblibě zdravého životního stylu se ostrované začali ve velkém vracet zhruba před deseti lety, hlavně v souvislosti se zveřejněním množství lékařských studií, které škodlivé účinky nadměrného (nebo střídmého, ale pravidelného) pití dokázaly a podrobně o nich informovaly média. První moderní nealkoholický bar v Anglii byl otevřen v roce 2011 v Liverpoolu. Přišel s novými kombinacemi koktejlů bez alkoholu a v následujících letech se začaly podobné podniky objevovat i jinde. V posledních letech se rozvíjí koncept takzvaného párování jídla a pití v drahých restauracích, kde vám k určitým jídlům už nenabídnou chuťově odpovídající víno, ale nealkoholické nápoje z nejkvalitnějších surovin.

Milion Čechů se opíjí

Podle výzkumu společnosti BMC Public Health se v Anglii mezi roky 2005 a 2015 zvýšil z 16 na 29 procent počet mladých lidí od 16 do 24 let, kteří nepijí alkohol. Jeho spotřeba zejména u mladých pomalu, ale jistě klesá i u nás. Češi jsou podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ve spotřebě alkoholu čtvrtí na světě, což je oproti někdejšímu druhému místu malý, ale přece jen pokrok.

Průzkum agentury Median z letošního ledna ovšem ukazuje, že metla lidstva u nás pořád ještě mete pěkně zostra. Více než milion Čechů totiž pije přes míru. Navzdory tomu už téměř polovina lidí pití alkoholu nepovažuje za moderní ani správné a 83 procent dotázaných uvedlo, že pro ně není problém alkohol v určitých společenských situacích odmítnout. Vypadá to zkrátka tak, že barů bez alkoholu bude i u nás přibývat a jejich návštěvníci budou určovat nový trend, který má šanci změnit životy mnoha lidí k lepšímu.

Vyzkoušejte nealko koktejly



Virgin Margarita

Do sklenice nalijte po 60 ml limetkové šťávy a pomerančového džusu, 30 ml citronové šťávy a doslaďte podle chuti třtinovým cukrem. Dozdobte kolečkem citronu nebo limetky.



Virgin Mojito

Limetku nakrájejte, dejte do sklenice s třtinovým cukrem a podrťte spolu s čerstvými lístky máty. Dolijte sodu, Sprite a ozdobte limetkou.



Martinique

V šejkru protřepejte 20 ml kokosového mléka a malinového sirupu, 80 ml ananasového džusu, 10 ml citronové šťávy a 40 ml smetany. Ozdobte malinou, ananasem a posypte trochou strouhaného kokosu.



Baby Colada

Do šejkru vložte 5 kostek ledu, na ně nalijte 100 ml ananasového džusu, 50 ml kokosového mléka a 10 ml smetany ke šlehání. Asi minutu dobře míchejte a pak přelijte přes sítko do vysoké sklenice s ledem. Ozdobte kouskem ananasu.