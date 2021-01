Nenechte se rozeštvat, vzkázal v novoročním projevu šéf Senátu Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vybídl v novoročním projevu k solidaritě a spolupráci nejen v boji s koronavirem. Na jaře podle něj Česko první bitvu s virem vyhrálo a koupilo si tak čas, vláda ale na podzim zaspala. Důsledkem je pochybování o jejích krocích. Opatření by měla být koncepčnější a předvídatelnější, aby se důvěra v ně obnovila, řekl. Zároveň varoval, že není čas se za každou cenu trefovat do politických soupeřů. Češi by se podle Vystrčila neměli nechat rozeštvat a podléhat dezinformacím a populistům. Za cestu ke svobodě označil očkování. Řekl to dnes v živě přenášeném novoročním projevu.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) | Foto: ČTK / ČTK

Vystrčil připomněl slova prvního porevolučního československého prezidenta Václava Havla, že si ho lidé nezvolili, aby jim lhal. Česká republika nemá podle předsedy Senátu za sebou "úplně dobrý rok". Příchod koronaviru byl podle něj rychlý a překvapivý a vláda dokázala zpočátku správně zareagovat. Koupený čas ale Česko nedokázalo zúročit a vláda zaspala v podzimní bitvě. "Důsledek? Začali jsme o opatřeních vlády pochybovat, důvěra se začala vytrácet. Je třeba to s omluvou a pokorou jasně vyslovit," řekl. Podotkl, že se vláda při svých krocích chovala tak, jak si lidé přáli. V těžkých chvílích se podle něj pozná, kdo není pouhý populista, ale skutečný politik, který je na sebe ochoten vzít odpovědnost i za cenu hrozící ztráty popularity. Vyzval vládu, aby se více soustředila na předvídatelnost svých kroků. Koronavirová situace se zhoršuje. Polovina testovaných vzorků je pozitivní Přečíst článek › Zároveň poděkoval všem, kteří se na zvládání pandemie podílejí, vyjádřil lítost nad ztracenými životy a připomněl existenční či sociální problémy statisíců obyvatel. Není čas si dokazovat, kdo je lepší Vystrčil zdůraznil, že není čas si dokazovat, kdo je lepší či pracovitější a je potřeba pochopit, že je ve společném zájmu být solidární, táhnout za jeden provaz nebo nestrefovat se za každou cenu do politického soupeře. "Pokud toto vše nepochopíme, potom bude naše schopnost se úspěšně se zákeřnou pandemií vypořádat významně oslabena," řekl. Je podle něj povinností nepřipustit, aby kvůli státním koronavirovým opatřením nebyly narušeny základní společenské vazby a vztahy. "Pokud by se tak totiž stalo, hrozí, že onemocní také naše duše. Hrozí, že následně můžeme přijít také o to nejcennější - o důvěru ve svobodu a v demokracii," řekl. Češi jsou podle Vystrčila schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ. "I proto, prosím, nepropadejme malomyslnosti, podlézavosti, deziluzi nebo pasivitě, které jsou často přiživovány úmyslně šířenými dezinformacemi nebo pomluvami," poznamenal. Vyzval, aby se lidé nenechali rozeštvat, rozdělit a nerezignovali na tradiční pojetí parlamentní demokracie. Hlášky roku 2020: Proč prolhaný zloděj bloudil a čím Guľa šokoval novináře Přečíst článek › K překonání pandemie může podle Vystrčila přispět každý. "Stačí k tomu nosit roušku, dodržovat rozestupy a dodržovat další pravidla," řekl. Za cestu ke svobodě označil očkování. "Nezapomínejme, prosím, že i hloupost nebo nezodpovědnost mohou zabíjet," dodal. Do nového roku popřál, aby všichni i kvůli koronoviru a kůrovci "konečně pochopili", že příroda je oproti lidem mnohem mocnější a silnější a je v jejich bytostném zájmu ji respektovat a chránit.

