Zaměstnanec by podle návrhu ošetřovné pobíral, pokud dítě do otevřené školy nebo školky nepošle kvůli možnosti ohrožení potomkova zdraví či zdraví jiných členů domácnosti.

K dalším vážným důvodům bude patřit omezená kapacita nebo provozní doba školského zařízení i jiná omezující opatření kvůli koronaviru. Důvody rodič uvede na předepsaném tiskopisu. Stejná pravidla by měla platit i pro lidi, kteří se starají po uzavření sociálních služeb o starší či postižené členy domácnosti. Zařízení se mají postupně otevírat s omezeními.

Kvůli zavřeným školám stát ošetřovné vyplácí na děti do 13 let i na starší školáky s postižením. Dostávají ho také rodiče dětí ze zavřených školek. Mateřské školy se začínají otevírat. Mladší školáci se pak budou moci do škol vrátit od 25. května. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15. V červnu budou moci do tříd po menších skupinkách starší školáci.

Rodiče se mohou sami rozhodnout

V podkladech k návrhu poslanci uvádějí, že nyní nejsou stanovena závazná opatření, která by děti z rizikových skupin z výuky vyloučila. "Navrhuje se proto vytvořit podmínky pro to, aby se i rodiče těchto dětí mohli vzhledem k současné epidemiologické situaci sami rozhodnout, zda dítě do školy nebo školky v následujícím období umístí, nebo neumístí, aniž by tím ztratili nárok na ošetřovné," napsali.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes ČTK řekl, že jeho úřad na konci dubna poskytl ministerstvu práce ke speciálnímu zákonu o ošetřovném svůj výklad k fungování škol do konce školního roku.

Podle něj zůstanou školy do června i po částečném obnovení svého provozu z pohledu povinné školní docházky zavřené a rodiče dětí, které zůstanou doma, by tak měli mít na ošetřovné nadále nárok.

U školek, které se otevřou, by podle zákona rodiče na ošetřovné nárok ztratili, řekl. "Za mě je férové, aby byl sjednocen přístup k těm rodičům a ty technikálie a to, jak to bude vykládat Česká správa sociálního zabezpečení, tak je věcí od začátku ministerstva práce a sociálních věcí," řekl Plaga.

Podpora zůstává 80 procent vyměřovacího základu. Vyplácet se bude nejdéle do konce nynějšího školního roku, tedy do konce června.

Poslanci opozičních stran postup vlády kritizovali. Podle nich nejsou koaliční strany schopné se už několik týdnů dohodnout a udržují rodiče i jejich zaměstnavatele v nejistotě. Způsob otevírání škol a stanovení dosavadních pravidel označovali za chaos.

Ošetřovné kvůli uzavření škol se blíží čistému výdělku. Někteří zaměstnavatelé si stěžují na to, že část pracovníků tak ztrácí motivaci vrátit se zpět do zaměstnání. Navrhovali přehodnocení částky. Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro server Blesk.cz zmínil, že koalice dlouze diskutovala o tom, zda by se zase nemělo vyplácet 60 procent základu příjmu jako do konce března. ČSSD snížení odmítala, dnes se stejně rozhodl i klub poslanců ANO.