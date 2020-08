Mezi nejčastější pasti, které na staré lidi nebo osoby, které se hůře orientují v dnešním světě, patří smlouvy uzavřené po telefonu.

Ty většinou probíhají tak, že člověku zavolá prodejce nabízející službu nebo zboží. Pokud s jejich koupí oslovený vyjádří, občas i nechtěný souhlas, může se „těšit“ na často předražené a nekvalitní produkty.

Ze smlouvy většinou nemá dotyčný moc šancí se vyvázat. A při nesplácení dohodnuté smlouvy se může dostat v krajním případě i do exekuce.

Zdatná manipulace

„Spotřebitelé si často neuvědomují, že smlouvu je možné uzavřít i pouhým odsouhlasením nabídky prostřednictvím telefonního hovoru,“ potvrzuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, která ve své poradně řeší denně několik podobných případů.

Někteří „telefonní“ prodejci jsou podle ní navíc tak zdatní, že oslovené lidi navedou k požadovaným odpovědím tak, že si ani neuvědomí, že smlouvu uzavřeli.

Na odstoupení od ní mají nyní čtrnáct dnů, ale to většina neví. „Setkáváme se také s případy, kdy podnikatelé účtují smluvní pokuty a odvolávají se na smlouvu uzavřenou po telefonu,“ konstatuje Hekšová. Opět se to podle ní děje často proti zákonu, protože prodejci lidi se smluvní pokutou během telefonátu neseznamují. Ale to opět zákazníci netuší.

To vše by se však mělo od července 2021 změnit. Vláda totiž v pondělí bude projednávat novelu občanského zákoníku, která dá prodeji prostřednictvím telefonátu přesná pravidla.

Jen písemně

K uzavření smlouvy už nebude stačit jen spotřebitelův ústní souhlas během telefonního hovoru. Prodejce mu bude muset smlouvu poslat písemně. „Smlouva vznikne až okamžikem, kdy spotřebitel podnikatelovu nabídku podepíše nebo odešle svůj souhlas v elektronické podobě,“ konstatuje v důvodové zprávě k novele předkládající ministerstvo spravedlnosti.

K tomuto řešení přistoupil úřad proto, že se stávající způsob odstoupení od závazku v řadě případů ukazuje jako nefunkční. „Spotřebitelé si mnohdy nejsou vědomi, že nějakou smlouvu uzavřeli,a v době, kdy vyhledají radu jiné osoby, již není možné od ní odstoupit,“ potvrzuje ministerstvo zkušenosti dTestu.

Novelu musí vedle vlády ještě schválit Poslanecká sněmovna a Senát a podepsat prezident.