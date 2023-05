Ještě po prezidentských volbách se Petr Pavel stavěl k vytvoření svého oficiálního portrétu zdrženlivě. Odpor však překonal a ve středu 3. května představila prezidentská kancelář nejen portrét, ale i soubor poštovních známek s vyobrazením hlavy státu. K dostání bude v deseti barevných variantách.

Představení oficiálního portrétu prezidenta Petra Pavla školákům a studentům | Video: Hrad.cz

I když má barevný koncept známek s názvem Kolóra odkazovat k české kultuře a přírodě, velmi připomíná díla slavného popartového umělce Andy Warhola. Fotografii Petra Pavla pořídili Jana Jabůrková a Jiří Turek ze studia J3T. Sám prezident zhodnotil výsledek kladně.

„Moje vize byla nemít žádný portrét ani žádnou známku, není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu, aby se toho chopil. Já jsem s výsledkem velmi spokojený a věřím, že všem, kteří čekají na portrét nebo na známku, to udělá radost,” komentoval prezident Petr Pavel.

Kolekci známek a prezidentský portrét představila hlava státu symbolicky - ve třídě Smíchovské střední průmyslové školy. Barevný koncept nazvaný Kolóra představil jeho kreativní tým. „Česká republika je země plná barev. A každá z těch barev v sobě ukrývá odkaz na nějaké místo, událost nebo věc, kterou nosíme ve svých srdcích. Je jich nespočet. Vybrali jsme tedy alespoň pár z nich, které každý z nás dobře zná a hovoří k nám důvěrným hlasem,” uvedli tvůrci.

Portrét prezidenta Petra Pavla a první dámy Evy Pavlové:

Oficiální portrét prezidentského páru: Petr Pavel a Eva PavlováZdroj: Hrad.cz

Známky v deseti různých barvách budou na poštách dostupné od 7. června, cena jedné známky je dle aktuálního ceníku České pošty 23 korun, odpovídá ceně za obyčejné psaní. Nominální hodnota je na známce zastoupena symbolem „B”. Známky budou samolepicí a bude je možné zakoupit v tzv. výplatním poštovním archu se všemi deseti barvami za 230 korun.

Milion známek

V první emisi tiskárna vytiskne sto tisíc archů, tedy celkem milion známek. Snímek prezidenta je možné si stáhnout z webu Pražského hradu.