„Rozhodnutí sdělíme po víkendových volbách. Pro nás je důležitý výsledek, tedy aby na Hradě seděl člověk, žena nebo muž, který bude důstojně reprezentovat Českou republiku, respektovat a hájit ústavu i jejího ducha. Tomuto cíli přizpůsobíme naši strategii. Situace se ale v posledních měsících vyvinula. Máme silně rozdělenou společnost, jejíž část je opravdu zneklidněna tím, co se odehrává, růstem cen energií. Jejího strachu a obav se snaží využít populistické a extremistické síly. Zároveň se vyprofilovalo několik osobností z demokratického politického tábora, které chtějí na prezidenta kandidovat a mají také podporu veřejnosti. To musíme v našem rozhodování zohlednit, protože nechceme udělat tu chybu, že bychom za každou cenu tlačili dopředu třeba kandidáta za ODS a nakonec ohrozili náš cíl, tedy mít dobrou hlavu státu,“ sdělil předseda vlády a ODS ve třetí premiérské on-line debatě Deníku.

Znamená to, že by ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mohly podpořit jedno z trojice jmen Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer? „Ano, podpora některé z osobností, která se objevuje ve veřejném prostoru a zdá se, že u ní existuje předpoklad volebního úspěchu i elementární důvěry společnosti, je jedna z variant,“ poprvé připustil Fiala.

Babiš bude kandidovat

Premiér v červnu Deníku sdělil, že podle něj chce Andrej Babiš na Hrad kandidovat, ale z nějakého důvodu to neříká nahlas. Myslí si to pořád? „Ano, ale rozumět tomu, co dělá pan Babiš, příliš nejde, zejména když je zvyklý říkat dopoledne něco jiného než odpoledne.“

Fialova úvaha se odvíjí od faktu, že šéf ANO objíždí celou republiku a dělá kampaň i tam, kde jeho hnutí v nadcházejících volbách vůbec nekandiduje. „Z toho mi vychází jediné, a to, že bude kandidovat na prezidenta, což zatím nevyloučil,“ vysvětlil. V posledních dnech ovšem Babiš hovoří o tom, že spíš uvažuje o premiérském comebacku a ANO má spoustu dobrých prezidentských kandidátů.

V anketě Deníku 73 procent účastníků uvedlo, že by Babiš na Hrad kandidovat neměl. Má tedy zálusk na Fialovo křeslo? „To mě teď netrápí. Pokud usiluje o premiérský úřad, může se ve sněmovních volbách postavit do čela hnutí ANO a pokusit se získat důvěru občanů. My se nyní soustředíme na komunální a senátní, ve kterých chceme výrazně uspět.“

V Praze vláda bez ANO

Vzhledem k víkendovým komunálním a senátním volbám směřovala na Petra Fialu otázka též k nim. Lidé se totiž ptají, jak to bude v Praze, když lídr koalice Spolu a poslanec ODS Bohuslav Svoboda dává najevo sympatie k jedničce hnutí ANO Patriku Nacherovi a hovoří i o programových průnicích.

Fiala: I v obcích preferujeme pětikoalici. Ale nemohu slíbit, že to všude vyjde

„Jak budeme vládnout v hlavním městě, závisí především na rozhodnutí pražských kolegů. Přáním vedení strany ani mým osobním určitě není, abychom vedli Prahu společně s hnutím ANO. O tom nemusím ani nikoho přesvědčovat. Koneckonců předseda pražské organizace ODS Marek Benda i sám kandidát na primátora Bohuslav Svoboda řekli, že koalici s ANO by nechtěli a naopak by si přáli, aby se zde zopakoval formát vládní pětikoalice,“ řekl Fiala. Totéž preferuje on sám.

„Komunální politika jako taková je ale jiná než celostátní. Nemohu proto garantovat, že v šesti tisících obcí se takto vytvoří radnice, to by ani nedávalo smysl a není to možné. Ale tam, kde to půjde, budeme preferovat koalici na vládním půdorysu,“ zdůraznil.

Bude to referendum o vládě?

Moderátorka připomněla, že Andrej Babiš se snaží i z obecních voleb udělat referendum o Fialově vládě. V rozhovoru pro Právo řekl: „Občané by měli jít k volbám, a i když mají v místě dobrého politika z pětikoalice, tak protože je vláda tak katastrofální, nejhorší, nekompetentní, neakční a strašně pomalá, neměli by pětikoalici dát hlas.“ Na to ministerský předseda opáčil, že se mu těžko komentují takové nesmysly, protože do obecních zastupitelstev lidé volí především toho, koho znají z jeho práce pro město.

„Dělat z těchto voleb referendum o vládě nedává moc smysl, protože lidé potřebují, aby v čele jejich obcí a měst byli schopní lidé, jimž mohou věřit. Pokud ale chce Andrej Babiš referendum o vládě, mně to nijak nevadí. Možná to občané pojmou jako referendum o jeho vládě, která katastrofálním způsobem zadlužila zemi a způsobila, že nejsme energeticky zabezpečeni, neudělala nic pořádného a tehdy i teď nabízí jen populistické recepty.“

Vystrčil na Jihlavsku zvítězí

Vyjádřil se i k senátnímu souboji na Jihlavsku, kde se proti sobě postaví šéf horní komory Miloš Vystrčil z ODS a Jana Nagyová za ANO, druhá obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. „Jsem přesvědčen, že Miloš Vystrčil zvítězí, protože je vynikající předseda Senátu, důstojný reprezentant státu a velmi pracovitý člověk. Andrej Babiš se pokouší vytvořit nějakou ochranu v rámci svého soudu, který teď běží, a jeho spoluobžalovaná Jana Nagyová kandiduje asi kvůli imunitě. Jsem přesvědčen, že lidé budou volit rozumně a podle toho, co kdo pro ně za poslední léta udělal,“ uzavřel premiér Petr Fiala.