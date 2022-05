„Co to máš na sobě? Jsi úplně neschopná. Začni konečně trochu přemýšlet! To nezvládneš, na to nemáš.“ Mnozí z nás tyto nebo podobné věty slýchávali už v raném dětství od rodičů, učitelů nebo kamarádů. Přitom všichni toužíme po bezpodmínečném přijetí, lásce a chvále.